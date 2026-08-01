/बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ रहे यमदूत! 3 माह में सामने आए 3726 डिफॉल्टर वाहन

Jaipur News: राजस्थान में सड़कों पर ऐसे पुराने और खटारा वाहन दौड़ रहे हैं, जिनकी सालों से फिटनेस नहीं करवाई गई है. इन वाहनों के बिना फिटनेस प्रमाण पत्र चलने पर 1-2 नहीं, बल्कि 70 से 80 तक चालान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वाहन मालिक फिटनेस नहीं करवा रहे हैं. बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित ऐसे वाहनों को अब सड़कों से हटाने की नई तैयारी की गई है.

दरअसल सड़कों पर पत्थर, बजरी या गिट्टी लेकर फर्राटा दौड़ते खटारा वाहन, जिनकी सालों से फिटनेस नहीं हुई है. ओवरलोड भरे ऐसे वाहनों को चलता-फिरता यमदूत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के धड़ल्ले से चल रहे हैं. ऐसे वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने अब एक डेटा तैयार किया है.

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RTO-DTO को दिए आदेश

परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार करवाई है, जिनके बिना फिटनेस के संचालित होने के 5 से अधिक चालान हुए हैं. यह 5 चालान भी कोई बहुत पुराने नहीं हैं बल्कि अप्रैल से जून 2026 के बीच मात्र 3 माह की अवधि के हैं. ऐसे वाहनों को लेकर अब परिवहन मुख्यालय ने सभी RTO-DTO को आदेश दिए हैं कि ऐसे वाहनों का पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई की जाए.

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी वाहनों की जांच कर सख्त कदम उठाने के लिए कहा है. विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ऐसे वाहनों की सर्वाधिक संख्या 475 जयपुर आरटीओ प्रथम में है, जबकि सबसे कम वाहन अलवर रीजन में सामने आए हैं. कुल 3726 वाहन ऐसे हैं, जिनके 5 बार से अधिक फिटनेस चालान हो चुके हैं.

किस रीजन में कितने खटारा वाहन ?

अजमेर RTO में 397 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

अलवर RTO में 44 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

भरतपुर RTO में 97 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

बीकानेर RTO में 369 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

दौसा RTO में 206 वाहनों के 5 से अधिक बार चालान हुए

जयपुर RTO प्रथम में 475 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

जयपुर RTO द्वितीय में 183 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

सीकर RTO में 205 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

चित्तौड़गढ़ RTO में 364 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

जोधपुर RTO में 447 के वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

कोटा RTO में 437 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

पाली RTO में 239 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

उदयपुर RTO में 263 वाहनों के 5 से अधिक चालान हुए

70 से अधिक चालान, फिर भी दौड़ रहे वाहन

दरअसल वर्तमान में इन वाहनों के चालान ई-डिटेक्शन पोर्टल से किए जा रहे हैं। इसके तहत टोल प्लाजा के कैमरों से आई तस्वीरों के आधार पर परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन चालान किया जाता है. इसमें वाहन के दस्तावेज पूरे नहीं होने पर चालान काटा जाता है चूंकि अभी तक वाहनों को जब्त करने से जुड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, इसी वजह से कई वाहनों से 70 से 80 चालान होने के बावजूद भी वाहन मालिक चालान राशि जमा नहीं करवा रहे हैं. न ही वाहनों की फिटनेस करवा रहे हैं। इनमें भारी वाहनों के अलावा बसें और टैक्सी वाहन भी शामिल हैं.

बिना फिटनेस के चालान के ऐसे-ऐसे उदाहरण

ब्यावर DTO के अधीन वाहन RJ36GA5395 के 69 चालान लंबित

भरतपुर RTO के एक वाहन RJ05GB9320 के 71 चालान लंबित

बीकानेर RTO के अधीन एक वाहन RJ07PA5536 के 60 चालान लंबित

दौसा RTO के एक वाहन RJ29GA4098 के 62 चालान लंबित

जयपुर RTO प्रथम के वाहन RJ14TA8816 के 68 चालान लंबित

चौमूं DTO के एक वाहन RJ23GB2128 के 67 चालान लंबित

सीकर RTO में वाहन RJ23GA8679 के 59 चालान लंबित

शाहपुरा, भीलवाड़ा DTO में वाहन RJ51GA1440 के 72 चालान लंबित

जोधपुर RTO के वाहन RJ19GJ5732 के 72 चालान पैंडिंग

रामगंजमंडी DTO के वाहन RJ33TA0519 के 71 चालान लंबित

पाली RTO में वाहन RJ22GA9544 के 68 चालान लंबित

उदयपुर RTO के वाहन RJ27GE4916 के 72 चालान लंबित