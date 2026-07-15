/RTO की सुस्ती से लड़खड़ाई राजस्व वसूली, पहली तिमाही में 84% लक्ष्य भी पूरा नहीं

RTO Revenue Collection: परिवहन विभाग के RTO अफसरों की सुस्ती से राज्य सरकार का राजस्व लक्ष्य पूरा करने में परेशानी आ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के 3 माह गुजर चुके हैं। पहली तिमाही में परिवहन विभाग राजस्व लक्ष्य पूरा करने की दिशा में 84 फीसदी तक भी नहीं पहुंच सका है। दरअसल परिवहन विभाग की जून 2026 तक की राजस्व वसूली की रैंकिंग ने कई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों यानी RTOs की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बड़े राजस्व लक्ष्य तय किए हैं। लेकिन पहली तिमाही पूरी होने के बावजूद अधिकांश कार्यालय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं कर सके हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि टैक्स वसूली, प्रवर्तन अभियान और अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.

रिपोर्ट के अनुसार RTO कार्यालयों को जून 2026 तक 2062.08 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जबकि वसूली केवल 1738.05 करोड़ रुपए ही हो सकी है। यानी कुल उपलब्धि 84.29 प्रतिशत रही है। विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 11 हजार करोड़ रुपए रखा गया है, ऐसे में शुरुआती महीनों की धीमी रफ्तार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे बेहतर प्रदर्शन दौसा RTO ने किया है, जिसने 90.79 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अलवर दूसरे और अजमेर तीसरे स्थान पर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source



टारगेट कितना, वसूली कितनी ?

- दौसा RTO पहली रैंक, 68.79 करोड़ टारगेट, 62.45 करोड़ वसूली

- अलवर RTO दूसरी रैंक, टारगेट 94.26 करोड़, अचीवमेंट 85.18 करोड़

- अजमेर RTO तीसरे पर, टारगेट 202.96 करोड़, अचीवमेंट 176.93 करोड़

- जयपुर RTO द्वितीय चौथे पर, 154.34 करोड़ में से 134.21 करोड़ प्राप्ति

- बीकानेर RTO 5वें नंबर पर, 157.81 करोड़ टारगेट, 136.72 करोड़ प्राप्ति

- सीकर RTO छठे पर, 172.34 करोड़ टारगेट, 147.13 करोड़ प्राप्ति

- उदयपुर RTO 7वें पर, टारगेट 180.87 करोड़, अचीवमेंट 153.98 करोड़

- जोधपुर RTO 8वें पर, 216.93 करोड़ टारगेट में से 183.82 करोड़ अर्जित

- चित्तौड़गढ़ RTO 9वें पर, 131.15 करोड़ टारगेट, 109.42 करोड़ अचीवमेंट

- पाली RTO 10वें पर, 110.03 करोड़ लक्ष्य में से 89.90 करोड़ अर्जित

- भरतपुर RTO 11वें पर, 77.82 करोड़ लक्ष्य, 63.40 करोड़ प्राप्ति

- जयपुर RTO प्रथम 12वें पर, 360.83 करोड़ टारगेट में से 289.60 करोड़ प्राप्ति

- कोटा RTO 13वें नम्बर पर, 133.95 करोड़ टारगेट, 105.30 करोड़ प्राप्ति



जयपुर RTO प्रथम नीचे से एक रैंक ऊपर

वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जयपुर- RTO प्रथम केवल 80.26 प्रतिशत उपलब्धि के साथ 12वें स्थान पर गिर गया है। जयपुर आरटीओ द्वितीय जो पिछले वर्ष प्रदेशभर में पहले नम्बर पर था, इस साल अब तक चौथे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन कोटा RTO का रहा है। कोटा RTO की उपलब्धि मात्र 78.61 प्रतिशत पर सिमट गई है.



अब ई-डिटेक्शन का भी टारगेट

- ई-डिटेक्शन चालानों से राजस्व वसूली का नया कॉलम शुरू हुआ

- राजस्व का यह लक्ष्य मुख्यालय के कॉलम में जोड़ा गया

- ई-डिटेक्शन का कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य 150 करोड़ रुपए

- जून तक के लिए 37.50 करोड़ रुपए था टारगेट

- इसमें से 18.70 करोड़ रुपए अर्जित, 49.88 प्रतिशत प्राप्ति

अभियान नहीं चलाए तो सफलता मुश्किल

परिवहन विभाग के लिए चिंताजनक बात इसलिए भी है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना है। पहली तिमाही के 2245 करोड़ रुपए के टारगेट में से विभाग अब तक 1881 करोड़ रुपए ही अर्जित कर सका है। यदि फील्ड स्तर पर प्रवर्तन, टैक्स चोरी पर अंकुश और बकाया वसूली के लिए प्रभावी अभियान नहीं चलाए गए, तो विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur NEWS की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!