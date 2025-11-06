Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में मोबाइल नंबर में अटकी जाम से राहत! जानें क्या है मामला

Jaipur News: राजधानी में ई-रिक्शाओं के चलते जाम लगने की समस्या लंबे समय से चल रही है. जयपुर में ई-रिक्शा की कुल संख्या करीब 43 हजार है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 06, 2025, 04:02 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 04:02 PM IST

Trending Photos

क्यों हिट है राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा, सर्दियों में ट्राय करें घर पर ये आसान सी रेसिपी
9 Photos
Rajasthan famous Food

क्यों हिट है राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा, सर्दियों में ट्राय करें घर पर ये आसान सी रेसिपी

क्या आपको पता है हवा महल में कितने झरोखे हैं?
6 Photos
Jaipur news

क्या आपको पता है हवा महल में कितने झरोखे हैं?

Weekend Trip: जोधपुर के ये 5 Tourist Spots हैं घूमने के लिए बेस्ट, खूबसूरती देख हो जाएंगे फिदा!
12 Photos
Rajasthan Places To Visit

Weekend Trip: जोधपुर के ये 5 Tourist Spots हैं घूमने के लिए बेस्ट, खूबसूरती देख हो जाएंगे फिदा!

सर्दी में बनाएं राजस्थान की ये स्पेशल डिश, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
6 Photos
Rajasthan famous dish

सर्दी में बनाएं राजस्थान की ये स्पेशल डिश, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

जयपुर में मोबाइल नंबर में अटकी जाम से राहत! जानें क्या है मामला

Jaipur News: राजधानी जयपुर में ई-रिक्शाओं के चलते जाम लगने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. खासतौर पर परकोटे में यह परेशानी ज्यादा है. ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ई-रिक्शा को लेकर जोन वाइज संचालन के निर्णय हो चुके हैं लेकिन न तो जोन वाइज संचालन हो पा रहा है और न ही परिवहन विभाग खटारा ई-रिक्शाओं पर कार्रवाई कर रहा है.
जयपुर जिला कलेक्टर ने करीब डेढ़ साल पहले एक अधिसूचना जारी की थी कि जयपुर शहर में ई-रिक्शा का संचालन अब जोन वाइज किया जाएगा. इस अधिसूचना के जारी होते ही परिवहन विभाग ने जोन तो तय कर दिए थे, जिनमें पुलिस के जिलों के हिसाब से ई-रिक्शा का संचालन होना था लेकिन अभी तक जोन वाइज ई-रिक्शा संचालन की शुरुआत नहीं हो सकी है.

राजधानी जयपुर में ई-रिक्शा की कुल संख्या करीब 43 हजार है. जयपुर के दोनों आरटीओ में ई-रिक्शा पंजीकृत किए जा रहे हैं, हालांकि सर्वाधिक पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या जयपुर आरटीओ प्रथम में है. बड़ी बात यह है कि इन 43 हजार ई-रिक्शा में से आधे से ज्यादा ई-रिक्शाओं की फिटनेस समाप्त हो चुकी है.

शुरू में पंजीयन के समय ई-रिक्शा की फिटनेस अवधि 2 वर्ष की होती है, इसके बाद हर 3 साल में ई-रिक्शा की फिटनेस रिन्यू करवानी होती है लेकिन ज्यादातर ई-रिक्शा चालक बगैर फिटनेस ही ई-रिक्शाओं को संचालित कर रहे हैं. परिवहन विभाग ऐसे सभी ई-रिक्शाओं की आरसी निलम्बित करने की कवायद शुरू कर रहा है लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहा है.
आरसी निलंबन में दिक्कत क्या है ?
जयपुर में पंजीकृत हैं करीब 43 हजार ई-रिक्शा
इनमें से 20 हजार से अधिक ई-रिक्शा की फिटनेस हुई समाप्त
ई-रिक्शा मालिकों को फिटनेस समाप्ति के नोटिस भिजवाए गए
अब परिवहन विभाग कर रहा इनकी RC निलंबन की तैयारी
हालांकि RC निलंबन के दौरान नहीं हो पा रही इन्वार्ड प्रक्रिया
दरअसल RC निलंबन के इन्वार्ड में मोबाइल नम्बर होना जरूरी
लेकिन अधिकांश ई-रिक्शाओं के पंजीयन रिकॉर्ड में मोबाइल नम्बर गलत
या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं
इस कारण आरसी निलंबन के लिए नहीं हो पा रही इन्वार्ड प्रक्रिया
वाहन पोर्टल में मोबाइल नम्बर अनिवार्य होने से इन्वार्ड नहीं हो पा रहा
इस कारण परिवहन कर्मचारी नहीं कर पा रहे इनकी आरसी निलंबित
परिवहन विभाग ने पिछले एक सप्ताह के दौरान परकोटे में ई-रिक्शाओं को लेकर कार्रवाई की थी. इसके लिए बाकायदा 2 परिवहन निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी. आरटीओ टीमों ने रोजाना 50 से ज्यादा ई-रिक्शा को जब्त किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि अब जुर्माना लेकर इन ई-रिक्शाओं को छोड़ा जा रहा है. ऐसे में विभागीय कार्रवाई का औचित्य नहीं रह गया है. एक तरफ तो विभाग इनकी आरसी निलंबित करने की कवायद कर रहा है, दूसरी तरफ खत्म फिटनेस वाले ई-रिक्शाओं को भी मात्र जुर्माना लेकर फिर से रिलीज किया जा रहा है.

यह भी रोचक है कि ज्यादातर ई-रिक्शा चालकों के पास इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. ई-रिक्शा चालकों को विभाग से ई-रिक्शा चलाने का अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है लेकिन 90 फीसदी से ज्यादा चालकों के पास लाइसेंस नहीं है. रोचक बात यह है कि इतनी अनियमितताओं के बावजूद परिवहन विभाग ई-रिक्शाओं से लगने वाले जाम का समाधान नहीं निकाल पा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news