/परिवहन विभाग ने बताई प्रदेश के RTO की रैंकिंग, जयपुर RTO द्वितीय टॉप, प्रथम सबसे फिसड्डी

Rajasthan Transport Department: राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया है. यह लक्ष्य पिछले साल की तुलना में 1400 करोड़ अधिक है. पिछले वर्ष विभाग का राजस्व लक्ष्य 9600 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में विभाग ने 8325 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था. इस बार लक्ष्य को बढ़ाकर 11 हजार करोड़ किया है. अब परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओज को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं.

11 हजार करोड़ में से 10235 करोड़ लक्ष्य प्रदेशभर के RTO को दिए गए हैं. 180 करोड़ का लक्ष्य पुलिस को सीएफ अर्जन के हिसाब से दिया गया है. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और नेशनल परमिट से 320 करोड़ राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है, जबकि राजस्थान रोडवेज से 115 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया है. परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो राजस्व लक्ष्य तय किया है, उसमें जयपुर आरटीओ प्रथम को सर्वाधिक लक्ष्य दिया गया है. जबकि सबसे कम लक्ष्य दौसा आरटीओ को आवंटित किया गया है.

किस रीजन को कितना लक्ष्य आवंटित

सर्वाधिक 1748.14 करोड़ का लक्ष्य जयपुर RTO प्रथम को आवंटित किया गया है. RTO द्वितीय को 793.64 करोड़ टारगेट अर्जित करना होगा. दौसा रीजन को 350.03 करोड़, सीकर को 850.11 करोड़, अलवर को 449.73 करोड़, भरतपुर को 423.49 करोड़, अजमेर को 1033.12 करोड़, जोधपुर को 1051.58 करोड़, पाली को 477.58 करोड़, उदयपुर को 916.28 करोड़, चित्तौड़गढ़ को 723.68 करोड़, कोटा को 601.80 करोड़, बीकानेर को 815.82 करोड़ रुपए का लक्ष्य आवंटित किया गया.

वर्ष 2025-26 की रिवेन्यू रैंकिंग जारी

इसके साथ ही परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में अर्जित किए गए राजस्व को लेकर प्रदेशभर के आरटीओ कार्यालयों की रिवेन्यू रैंकिंग जारी कर दी है. इस रैंकिंग में जहां जयपुर आरटीओ द्वितीय कार्यालय पूरे प्रदेशभर में अव्वल रहा है. वहीं जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय सबसे फिसड्डी साबित हुआ है. रैकिंग में जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय प्रदेशभर के सभी 13 आरटीओ में सबसे नीचे स्थान पर रहा है.

जयपुर RTO द्वितीय अव्वल, RTO प्रथम फिसड्डी

क्या इस साल लक्ष्य को पूरा करेगा विभाग ?

परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के 9600 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य में से 8325 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं. इस तरह परिवहन विभाग ने 86.72 फीसदी राजस्व अर्जित किया है. मौजूदा वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपए का टारगेट मिला है. ऐसे में विभाग के सामने यह चुनौती रहेगी कि क्या परिवहन विभाग नए वित्त वर्ष में राज्य सरकार की उम्मीदों को पूरा करने में सफल रहेगा.

