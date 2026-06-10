/Rajasthan: परिवहन विभाग के RTOs की रैंकिंग में दौसा RTO अव्वल, कोटा RTO फिसड्डी!

Rajasthan News: राज्य सरकार ने इस साल परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय टारगेट दिया है, लेकिन टारगेट हासिल करने की दिशा में परिवहन विभाग अभी तक गंभीर नजर नहीं आ रहा है. परिवहन विभाग के आरटीओ लक्ष्य की तुलना में कहीं ज्यादा पीछे हैं.

आपको बता दें कि जयपुर आरटीओ द्वितीय परिवहन कार्यालय जो पिछले वित्त वर्ष में पूरे प्रदेश में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के मामले में अव्वल था, इस साल बहुत ज्यादा पिछड़ गया है. परिवहन विभाग ने आरटीओज को सालाना राजस्व लक्ष्य आवंटित कर दिया है. वहीं, प्रत्येक माह के अनुसार टारगेट जारी किया गया है. वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल और मई माह के लिए परिवहन विभाग को राज्य सरकार ने 1544.49 करोड़ रुपये का टारगेट दिया था.

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राजस्व लक्ष्य का 82.75 प्रतिशत अर्जित

परिवहन विभाग मई माह तक इसमें से 1278 करोड़ रुपये का राजस्व ही अर्जित कर सका है यानी विभाग ने अब तक के राजस्व लक्ष्य का 82.75 प्रतिशत राजस्व अर्जित किया है. आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करना है. पिछले साल के 9600 करोड़ रुपये टारगेट में से परिवहन विभाग ने 8375 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था. पिछले वित्त वर्ष में विभाग ने टारगेट का करीब 87 फीसदी राजस्व अर्जित किया था.

मई तक आरटीओ की रैंकिंग

दौसा RTO अव्वल, मई तक 49.99 करोड़ टारगेट, 45.20 करोड़ प्राप्ति

अलवर RTO दूसरे पर, 65.16 करोड़ टारगेट, 57.85 करोड़ प्राप्ति

बीकानेर RTO तीसरे पर, 107.21 करोड़ में से 94.49 करोड़ प्राप्ति

उदयपुर RTO चौथे पर, 122.91 करोड़ लक्ष्य में से 106.29 करोड़ प्राप्ति

जयपुर RTO द्वितीय 5वें पर, 106.50 करोड़ में से 91.96 करोड़ प्राप्ति

अजमेर RTO छठे पर, 139.32 करोड़ में से 118.93 करोड़ प्राप्ति

सीकर RTO 7वें पर, 117.83 करोड़ में से 98.73 करोड़ प्राप्ति

जोधपुर RTO 8वें पर, 148.19 करोड़ में से 123.14 करोड़ प्राप्ति

चित्तौड़गढ़ RTO 9वें पर, 91.83 करोड़ टारगेट में से 75.80 करोड़ प्राप्ति

भरतपुर RTO 10वें पर, 55.16 करोड़ टारगेट, 43.85 करोड़ प्राप्ति

पाली RTO 11वें पर, 77.73 करोड़ टारगेट में से 61.77 करोड़ प्राप्ति

जयपुर RTO प्रथम 12वें पर, 250.77 करोड़ टारगेट, 196.37 करोड़ प्राप्ति

कोटा RTO 13वें पर, 93.57 करोड़ टारगेट, 71.73 करोड़ प्राप्ति

नए खुले जिलों में नहीं खुल पा रहा खाता

जिलावार परफॉर्मेंस देखें तो नए खुले जिला परिवहन कार्यालयों की स्थिति बहुत खराब है. आपको बता दें कि अभी तक परिवहन विभाग में 58 जिला परिवहन कार्यालय संचालित हो रहे थे. विभाग ने इनकी संख्या बढ़ाकर अब 61 कर दी है. डीग, अनूपगढ़ और खैरथल-तिजारा में गठित नए जिलों के जिला परिवहन कार्यालयों को राजस्व लक्ष्य जारी किया गया है. तीनों ही जिलों को विभाग ने 18-18 करोड़ रुपये का सालाना टारगेट दिया है, लेकिन शुरुआती 2 माह में तीनों ही कार्यालयों की परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रही है.

एकमात्र डीग कार्यालय में ही 2 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो सका है जबकि अनूपगढ़ और खैरथल-तिजारा में प्राप्त राजस्व अभी तक शून्य रहा है. शुरुआती 2 माह में आबूरोड, किशनगढ़, डूंगरपुर, बूंदी, शाहपुरा आदि कार्यालय भी काफी पीछे रहे हैं. वहीं, परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने अब राजस्व को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विभाग आगामी महीनों में राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा.