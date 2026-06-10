Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan: परिवहन विभाग के RTOs की रैंकिंग में दौसा RTO अव्वल, कोटा RTO फिसड्डी!

Rajasthan: परिवहन विभाग के RTOs की रैंकिंग में दौसा RTO अव्वल, कोटा RTO फिसड्डी!

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया है लेकिन अप्रैल और मई माह तक विभाग को 1544.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करना था, जबकि अब तक केवल 1278 करोड़ रुपये मिले हैं, जो लक्ष्य का 82.75 प्रतिशत है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Jun 10, 2026, 03:08 PM|Updated: Jun 10, 2026, 03:08 PM
Rajasthan: परिवहन विभाग के RTOs की रैंकिंग में दौसा RTO अव्वल, कोटा RTO फिसड्डी!
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राज्य सरकार ने इस साल परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय टारगेट दिया है, लेकिन टारगेट हासिल करने की दिशा में परिवहन विभाग अभी तक गंभीर नजर नहीं आ रहा है. परिवहन विभाग के आरटीओ लक्ष्य की तुलना में कहीं ज्यादा पीछे हैं.

आपको बता दें कि जयपुर आरटीओ द्वितीय परिवहन कार्यालय जो पिछले वित्त वर्ष में पूरे प्रदेश में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के मामले में अव्वल था, इस साल बहुत ज्यादा पिछड़ गया है. परिवहन विभाग ने आरटीओज को सालाना राजस्व लक्ष्य आवंटित कर दिया है. वहीं, प्रत्येक माह के अनुसार टारगेट जारी किया गया है. वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल और मई माह के लिए परिवहन विभाग को राज्य सरकार ने 1544.49 करोड़ रुपये का टारगेट दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्व लक्ष्य का 82.75 प्रतिशत अर्जित

परिवहन विभाग मई माह तक इसमें से 1278 करोड़ रुपये का राजस्व ही अर्जित कर सका है यानी विभाग ने अब तक के राजस्व लक्ष्य का 82.75 प्रतिशत राजस्व अर्जित किया है. आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करना है. पिछले साल के 9600 करोड़ रुपये टारगेट में से परिवहन विभाग ने 8375 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था. पिछले वित्त वर्ष में विभाग ने टारगेट का करीब 87 फीसदी राजस्व अर्जित किया था.

मई तक आरटीओ की रैंकिंग
दौसा RTO अव्वल, मई तक 49.99 करोड़ टारगेट, 45.20 करोड़ प्राप्ति
अलवर RTO दूसरे पर, 65.16 करोड़ टारगेट, 57.85 करोड़ प्राप्ति
बीकानेर RTO तीसरे पर, 107.21 करोड़ में से 94.49 करोड़ प्राप्ति
उदयपुर RTO चौथे पर, 122.91 करोड़ लक्ष्य में से 106.29 करोड़ प्राप्ति
जयपुर RTO द्वितीय 5वें पर, 106.50 करोड़ में से 91.96 करोड़ प्राप्ति
अजमेर RTO छठे पर, 139.32 करोड़ में से 118.93 करोड़ प्राप्ति
सीकर RTO 7वें पर, 117.83 करोड़ में से 98.73 करोड़ प्राप्ति
जोधपुर RTO 8वें पर, 148.19 करोड़ में से 123.14 करोड़ प्राप्ति
चित्तौड़गढ़ RTO 9वें पर, 91.83 करोड़ टारगेट में से 75.80 करोड़ प्राप्ति
भरतपुर RTO 10वें पर, 55.16 करोड़ टारगेट, 43.85 करोड़ प्राप्ति
पाली RTO 11वें पर, 77.73 करोड़ टारगेट में से 61.77 करोड़ प्राप्ति
जयपुर RTO प्रथम 12वें पर, 250.77 करोड़ टारगेट, 196.37 करोड़ प्राप्ति
कोटा RTO 13वें पर, 93.57 करोड़ टारगेट, 71.73 करोड़ प्राप्ति

नए खुले जिलों में नहीं खुल पा रहा खाता
जिलावार परफॉर्मेंस देखें तो नए खुले जिला परिवहन कार्यालयों की स्थिति बहुत खराब है. आपको बता दें कि अभी तक परिवहन विभाग में 58 जिला परिवहन कार्यालय संचालित हो रहे थे. विभाग ने इनकी संख्या बढ़ाकर अब 61 कर दी है. डीग, अनूपगढ़ और खैरथल-तिजारा में गठित नए जिलों के जिला परिवहन कार्यालयों को राजस्व लक्ष्य जारी किया गया है. तीनों ही जिलों को विभाग ने 18-18 करोड़ रुपये का सालाना टारगेट दिया है, लेकिन शुरुआती 2 माह में तीनों ही कार्यालयों की परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रही है.

एकमात्र डीग कार्यालय में ही 2 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो सका है जबकि अनूपगढ़ और खैरथल-तिजारा में प्राप्त राजस्व अभी तक शून्य रहा है. शुरुआती 2 माह में आबूरोड, किशनगढ़, डूंगरपुर, बूंदी, शाहपुरा आदि कार्यालय भी काफी पीछे रहे हैं. वहीं, परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने अब राजस्व को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विभाग आगामी महीनों में राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:खोह नागोरियान अग्निकांड में 8 मौतें, DNA जांच और जांच में मिली एक और 'मौत की दूसरी फैक्ट्री'

ट्रेंडिंग न्यूज़

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

सचिन पायलट के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा- पायलट ने सही कहा है, हम उन्हें प्यार करते हैं...

Jaisalmer: महावीर सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट, 6 आरोपी हिरासत में

जयपुर-अलवर समेत 15 जिलों के लोग हो जाएं तैयार, 70km की स्पीड से आ सकती आंधी!

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

राजस्थान में गाड़ियों पर, रतिराम का पोता और बेलगाम जैसा टशन दिखाया तो होगी मुश्किल

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर रविन्द्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, कहा- जनता करेगी फैसला

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

Dudu: पड़ोसी के मकान में बोरी में बंद मिला विवाहित महिला का शव, 4 महीने की थी गर्भवती, पति पुलिस हिरासत में

बिजली भर्ती ग्रुप-III रिजल्ट जारी! हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म

मिठाई से बनाएं राजस्थान की लाजवाब ये सब्जी, स्वाद ऐसा की फीका लगेगा शाही पनीर!

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

राजस्थान को गर्मी से छुटकारा देने आ रहे हैं काले बादल! अगले 6 दिनों तक IMD ने जारी किया आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

Kotputli: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्कॉर्पियो समेत 4 वाहन टकराए, 2 की हालत गंभीर, देखें तस्वीरें

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

पश्चिमी राजस्थान में 1359 करोड़ में बनेगा नया चमचमाता 4 लेन हाईवे, फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां!

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

राजस्थान को RRTS की बड़ी सौगात! दिल्ली से बहरोड़ सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचेंगे लोग

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

Rajasthan News: फर्जी नंबर प्लेट का खेल? कोटा कलेक्ट्रेट में दिखीं एक ही नंबर की दो गाड़ियां, RTO जांच पर उठे सवाल

खाद माफियाओं पर डॉ. किरोड़ी का 'स्ट्राइक', जयपुर के कानोता में छापेमारी से मचा हड़कंप!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

'मैं खरा सोना हूं, मुझ पर काई नहीं लगती!' किरोड़ीलाल मीणा का विपक्ष को सीधा चैलेंज

Dungarpur: पिता ने किया बेटे और उसके दोस्तों पर तलवार- सरियों से किया जानलेवा हमला

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

राजस्थान के ट्यूबवेल से अचानक निकलने लगे जहरीले सांप, 1-2 नहीं, 23 रसल वाइपर देख उड़े होश

अलवर में बेटे ने सोते हुए पिता का गंडासे से काटा गला, फिर मामा को फोन पर बोला-पापा को बचा लो...

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

TAGS:
rAJASTHAN NEWS
Jaipur News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल
Churu News
2
Baran News
3
Rajasthan Crime
4
Karauli News
5
Rajasthan Crime