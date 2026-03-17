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परिवहन विभाग का राजस्व रिकॉर्ड, 10.15 फीसदी की शानदार ग्रोथ, 235 लापरवाह अधिकारियों को नोटिस

Rajasthan News: राजस्थान परिवहन विभाग ने 15 मार्च तक 7639.90 करोड़ का राजस्व जुटाकर 10.15% की ग्रोथ हासिल की है. आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने लक्ष्य में पिछड़ने वाले 235 अधिकारियों को नोटिस जारी कर बकाया वसूली के लिए 5 दिन की मोहलत दी है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByKashi Ram
Published:Mar 17, 2026, 06:40 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 06:40 PM IST

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परिवहन विभाग का राजस्व रिकॉर्ड, 10.15 फीसदी की शानदार ग्रोथ, 235 लापरवाह अधिकारियों को नोटिस

Jaipur News: राज्य सरकार के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में परिवहन विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.पिछले वर्ष की तुलना में विभाग ने 10.15 फीसदी अधिक ग्रोथ अर्जित की है.वहीं विभाग ने राजस्व में ढिलाई बरतने वाले 235 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं.

राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले 5 महकमों में परिवहन विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.परिवहन विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में 10.15% अधिक राजस्व अर्जित किया है.परिवहन विभाग की सचिव शुचि त्यागी और आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने यह सफलता हासिल की है.पिछले वर्ष 15 मार्च 2025 तक परिवहन विभाग ने 8500 करोड़ रुपए राजस्व लक्ष्य के विपरीत 6935.86 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था.वहीं वर्ष 2025-26 में 15 मार्च तक विभाग ने 9860 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य के विपरीत 7639.90 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया है.परिवहन विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में 704 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त किया है.बड़ी बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष में विभाग ने कुल राजस्व 7573.97 करोड़ रुपए हासिल किया था.इससे अधिक राजस्व विभाग ने वित्त वर्ष में 16 दिन शेष रहते हासिल कर लिया है.

नॉन OTT परफॉर्मेंस बढ़ी, यही है विभाग की सफलता
नए वाहनों की खरीद से परिवहन विभाग को OTT राजस्व मिलता है. यह राशि वाहन खरीद के मिलने वाले वन टाइम टैक्स से मिलती है. लेकिन विभाग के लिए असली मेहनत नॉन OTT राजस्व को माना जाता है. पिछले साल 15 मार्च 2025 तक विभाग ने 3022 करोड़ रुपए वसूले थे. इस साल 15 मार्च 2026 तक यह राशि 3466.44 करोड़ रुपए प्राप्त हुई. पिछले साल की तुलना में नॉन OTT राजस्व 14.71 फीसदी बढ़ा. जबकि OTT राजस्व पिछले साल से 6.63 फीसदी ही बढ़ा. यानी सही मायनों में गाड़ी खरीद में कमी के बावजूद विभाग का राजस्व बढ़ा. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा की नियमित मॉनिटरिंग से यह राजस्व बढ़ा.

परिवहन आयुक्त राजस्व लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्ती दिखा रहे हैं.7 फरवरी को परिवहन विभाग ने डिफॉल्टर वाहनों की एक सूची तैयार की थी.इस सूची के अनुसार प्रदेशभर में परिवहन निरीक्षकों को बकाया टैक्स वसूली के निर्देश दिए गए थे.लेकिन इसमें पिछड़ने वाले निरीक्षकों को अब कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं.

परिवहन विभाग में 235 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस
वहीं परिवहन मुख्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किए. 9 जिला परिवहन अधिकारियों को नोटिस दिए गए. डिफॉल्टर गुड्स वाहनों, पैसेंजर व्हीकल और टीआरसी संचालित व्हीकल से कम बकाया वसूली करने पर नोटिस. वहीं फरवरी माह में राजस्व में पिछड़ने के चलते भी नोटिस दिए गए. 226 परिवहन निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. 7 दिन में मांगा सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से स्पष्टीकरण. वहीं 5 दिन में बकाया राजस्व की पूर्ति करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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