/राजस्थान परिवहन विभाग का राजस्व लक्ष्य फंसा! जयपुर के दोनों RTO पिछड़े

Rajasthan News: राजस्थान सरकार को परिवहन विभाग से राजस्व को लेकर जो उम्मीदें हैं, वे इस बार धराशायी होती नजर आ रही हैं. राज्य सरकार के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में जयपुर के दोनों आरटीओ फिसड्डी नजर आ रहे हैं. यहां तक परिवहन विभाग जुलाई तक करीब 84 फीसदी राजस्व ही अर्जित कर सका है.

उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग की जुलाई 2026 तक की राजस्व वसूली की रैंकिंग ने कई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों यानी RTOs की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वित्त वर्ष 2026-27 के 4 माह पूरे होने के बावजूद अधिकांश कार्यालय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं कर सके हैं. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि टैक्स वसूली, प्रवर्तन अभियान और अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.

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रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन विभाग को जुलाई 2026 तक 2973.68 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जबकि वसूली केवल 2509.16 करोड़ रुपए ही हो सकी है यानी कुल उपलब्धि 84.38 प्रतिशत रही है. विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 11 हजार करोड़ रुपये रखा गया है, ऐसे में शुरुआती महीनों की धीमी रफ्तार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है. सबसे बेहतर प्रदर्शन दौसा RTO ने किया है, जिसने 90.70 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया है. अलवर दूसरे और अजमेर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.

जुलाई तक टारगेट कितना, वसूली कितनी ?

दौसा RTO पहली रैंक, 88.48 करोड़ टारगेट, 80.25 करोड़ वसूली

अलवर RTO दूसरी रैंक, टारगेट 123.78 करोड़, अचीवमेंट 110.91 करोड़

अजमेर RTO तीसरे पर, टारगेट 269.27 करोड़, अचीवमेंट 233.91 करोड़

बीकानेर RTO चौथे नंबर पर, 211 करोड़ टारगेट, 183.08 करोड़ प्राप्ति

उदयपुर RTO 5वें पर, टारगेट 240.22 करोड़, अचीवमेंट 205.62 करोड़

जयपुर RTO द्वितीय छठे पर, 206.26 करोड़ में से 176.44 करोड़ प्राप्ति

सीकर RTO 7वें पर, 231.89 करोड़ टारगेट, 198.31 करोड़ प्राप्ति

जोधपुर RTO 8वें पर, 288.61 करोड़ टारगेट में से 245.74 करोड़ अर्जित

चित्तौड़गढ़ RTO 9वें पर, 172.56 करोड़ टारगेट, 145.09 करोड़ अचीवमेंट

पाली RTO 10वें पर, 140.44 करोड़ लक्ष्य में से 116.58 करोड़ अर्जित

जयपुर RTO प्रथम 11वें पर, 481.27 करोड़ टारगेट में से 393.98 करोड़ प्राप्ति

भरतपुर RTO 12वें पर, 100.91 करोड़ लक्ष्य, 81.52 करोड़ प्राप्ति

कोटा RTO 13वें नम्बर पर, 172.35 करोड़ टारगेट, 136.26 करोड़ प्राप्ति

कोटा आरटीओ सबसे पीछे

वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जयपुर- RTO प्रथम केवल 81.86 प्रतिशत उपलब्धि के साथ 11वें स्थान पर गिर गया है. जयपुर आरटीओ द्वितीय जो पिछले वर्ष प्रदेशभर में पहले नम्बर पर था, इस साल अब तक छठे स्थान पर है. सबसे खराब प्रदर्शन कोटा RTO का रहा है. कोटा RTO की उपलब्धि मात्र 79.06 प्रतिशत पर सिमट गई है.

ई-डिटेक्शन का टारगेट

ई-डिटेक्शन चालानों से राजस्व वसूली का नया विकल्प शुरू हुआ

टोल डेटा के आधार पर किए जाने वाले चालान होते ई-डिटेक्शन से

राजस्व का यह लक्ष्य परिवहन मुख्यालय के हिस्से में जोड़ा गया

ई-डिटेक्शन का कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य 150 करोड़ रुपए

जुलाई तक के लिए 50 करोड़ रुपए था टारगेट

इसमें से 24.86 करोड़ रुपए अर्जित, 49.73 प्रतिशत प्राप्ति

क्या विभाग हासिल कर सकेगा लक्ष्य ?

परिवहन विभाग के लिए चिंताजनक बात इसलिए भी है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 11 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करना है. यदि फील्ड स्तर पर प्रवर्तन, टैक्स चोरी पर अंकुश और बकाया वसूली के लिए प्रभावी अभियान नहीं चलाए गए, तो विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल होगा.