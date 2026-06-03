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काली फिल्म और हूटर वालों की खैर नहीं... सड़क पर उतरते ही होगी कार्रवाई, परिवहन विभाग सख्त

Rajasthan Transport Department: राजस्थान में सड़कों पर नियम विरुद्ध दौड़ने वाले और अवैध रूप से वाहन में अल्टरेशन कर संचालित करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सख्त आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: Jun 03, 2026, 08:56 PM|Updated: Jun 03, 2026, 08:56 PM
काली फिल्म और हूटर वालों की खैर नहीं... सड़क पर उतरते ही होगी कार्रवाई, परिवहन विभाग सख्त
Image Credit: Rajasthan Transport Department

Rajasthan Transport Department: राजस्थान में सड़कों पर नियम विरुद्ध दौड़ने वाले और अवैध रूप से वाहन में अल्टरेशन कर संचालित करने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस दौरान काली फिल्म लगी गाड़ी चलाने, नंबर प्लेट में अनाधिकृत परिवर्तन करने या गाड़ी पर नाम, जाति लिखने आदि के मामलों में सख्ती की जा रही है. दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप अब राजस्थान में अनाधिकृत रूप से वाहनों में बदलाव करने को लेकर सख्ती की जा रही है.

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सख्त आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इसकी अनुपालना में अब प्रदेशभर में अनाधिकृत परिवर्तन करने वाले वाहनों, गलत नंबर प्लेट लगी होने, निर्धारित साइज के मुताबिक नहीं होने या नंबर प्लेट पर गलत चिन्ह अंकित होने के मामलों में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बिना अनुमति के लाल-नीली बत्ती लगाने, हूटर, फ्लैशर लगाने, प्रेशर हॉर्न बजाने, काली फिल्म लगाने या नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों पर सख्ती करना शुरू कर दिया गया है.

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परिवहन आयुक्त स्तर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य में धड़ल्ले से मोटरयान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. विभाग के अनुसार अक्सर यह देखा गया है कि जिन वाहनों के शीशों पर काली फिल्म होती है, नंबर प्लेट छिपी या गलत होती है. उनका उपयोग मादक पदार्थों जैसे ड्रग्स आदि की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में किया जाता है.

गलतियों पर यह होगी कार्रवाई

वाहन के मूल ढांचे में अवैध परिवर्तन जैसे कि कलर, बॉडी, बैठक क्षमता, साइज बदलना, इनमें जुर्माना और अवैध रूप से किए गए बदलावों को अवैध मानकर सख्ती होगी. अनाधिकृत बत्तियां व हूटर जैसे लाल/नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, हूटर लगाना, इन अवैध बत्तियों और हूटरों को मौके पर जब्त किया जाएगा और चालान कटेगा. प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न जैसे कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले तेज हॉर्न, इन मामलों में हॉर्न तुरंत हटेंगे और ड्राइवर का लाइसेंस डिस्क्वालिफाई किया जाएगा.

शीशों पर काली फिल्म लगाने पर सीएमवीआर के नियम 100 में कार्रवाई होगी. वाहन के शीशों से काली फिल्म हटाई जाएगी और चालान काटा जाएगा. गाड़ी पर अनाधिकृत शब्द व चिन्ह जैसे कि जाति, पद, स्टीकर, स्लोगन लिखना गाड़ी की बॉडी पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत लेखन नियम विरुद्ध है, चालान होगा. नियम विरुद्ध नंबर प्लेट जैसे HSRP न होना, प्लेट छुपाना, फैंसी तरीके से नंबर लिखन पर वाहन तुरंत जब्त होगा, गाड़ी की RC और ड्राइवर का DL कैंसिल हो सकता है.

3 दिन की मोहलत खत्म, कार्रवाई शुरू

इससे पहले परिवहन विभाग ने 30 मई को यह आदेश जारी किया था. इसमें वाहन स्वामियों को 3 दिन की मोहलत दी गई थी. कहा गया था कि इस अवधि के दौरान लोग अपने वाहनों से काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हॉर्न हटा सकते हैं और अपनी नंबर प्लेट को सही करवा सकते हैं. इसके बाद पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया जाएगा. इसकी पालना में विभाग ने बुधवार से अभियान शुरू कर दिया है.

परिवहन आयुक्त ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की है. उन्होंने अधिकारियों को आमजन को जागरूक करने के लिए कहा है. साथ ही कहा कि यदि 3 दिन बाद भी किसी अधिकारी के कार्यक्षेत्र में ऐसे अवैध या नियम विरुद्ध वाहन सड़कों पर दौड़ते हुए पाए गए, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाएगी. ऐसे प्रकरणों में उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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