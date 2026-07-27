/राजस्थान के परिवहन निरीक्षक 5 दिन से कार्य बहिष्कार पर, ऑल इंडिया फैडरेशन का समर्थन

Rajasthan News: राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का आंदोलन बढ़ता जा रहा है. निरीक्षक संघ की ओर से 23 जुलाई से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है. आज निरीक्षक संघ की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया गया. धरने में प्रदेश के लगभग सभी जिलों से परिवहन निरीक्षक शामिल होने पहुंचे. निरीक्षक संघ की ओर से यह कार्य बहिष्कार कानोता थाने में जयपुर आरटीओ प्रथम के निरीक्षक नवल मीणा से दुर्व्यवहार के बाद किया जा रहा है.

आज जयपुर में शहीद स्मारक पर दिए गए धरने में निरीक्षक संघ के अध्यक्ष रॉबिन सिंह, महासचिव रणधीर सिंह जौहर सहित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों ने सम्बोधित किया. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने कहा कि परिवहन निरीक्षकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 20 जुलाई को जयपुर आरटीओ प्रथम के 2 निरीक्षक ट्रक चालक के विरुद्ध परिवाद देने कानोता थाने गए थे, लेकिन वहां कानोता थानाधिकारी द्वारा निरीक्षक नवल मीणा के साथ मारपीट करते हुए दुर्व्यवहार किया गया. निरीक्षक संघ ने थानाधिकारी सहित दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए एसओपी जारी करने की मांग की है.

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क्या है पूरा विवाद ?

विवाद 20 जुलाई को हुआ जब जयपुर आरटीओ प्रथम के दो निरीक्षक नवल मीणा और राम सिंह मीणा कानोता थाने गए थे. निरीक्षकों का कहना है कि जब वे रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाने पहुंचे तो वहां थानाधिकारी मुनीन्द्र सिंह ने उनसे दुर्व्यवहार किया. परिवहन निरीक्षक नवल मीणा को थप्पड़ मारते हुए 2 घंटे तक थाने में बंद रखा. इसे लेकर परिवहन निरीक्षक विरोध कर रहे हैं. परिवहन निरीक्षकों ने थानाधिकारी सहित दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है. 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया हुआ है.

अब मिल रहा समर्थन

वहीं, राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के आंदोलन को अब देशव्यापी समर्थन मिल रहा है. निरीक्षक संघों के ऑल इंडिया फैडरेशन ने राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के कार्य बहिष्कार को समर्थन दिया है. ऑल इंडिया फैडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशफाक अहमद के आह्वान पर आज देशभर में अलग-अलग राज्यों के परिवहन निरीक्षक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं.

साथ ही राजस्थान परिवहन सेवा परिषद ने भी निरीक्षक संघ के आंदोलन को समर्थन दिया है. परिवहन सेवा परिषद प्रदेशभर के आरटीओ-डीटीओ का संगठन है. आज सभी आरटीओ-डीटीओ कार्यालयों में अधिकारी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं.