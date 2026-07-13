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राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्यों थम गए 10 हजार ट्रकों के पहिए, जानें क्या-क्या है मांगें

Rajasthan Transport Strike: राजस्थान में VLTD की उपलब्धता, परमिट व्यवस्था और ई-डिटेक्शन चालानों से जुड़े मुद्दों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. संघर्ष समिति के अनुसार प्रदेशभर में करीब 10 हजार ट्रक हड़ताल में शामिल हैं. कई प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया है. जल्द समाधान नहीं निकलने पर खाद्य वस्तुओं और अन्य सामान की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 13, 2026, 11:04 AM|Updated: Jul 13, 2026, 11:04 AM
राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्यों थम गए 10 हजार ट्रकों के पहिए, जानें क्या-क्या है मांगें
Image Credit: Rajasthan Transport StrikeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Transport Strike: राजस्थान में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD), परमिट व्यवस्था और ई-डिटेक्शन चालानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार रात 12 बजे से प्रदेश के कई हिस्सों में ट्रकों का संचालन प्रभावित हुआ है. संघर्ष समिति का दावा है कि करीब 10 हजार ट्रक हड़ताल में शामिल हैं. ट्रांसपोर्ट संगठनों ने संबंधित व्यवस्थाओं को और सुगम बनाने की मांग उठाई है. वहीं मामले को लेकर परिवहन अधिकारियों और ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों के बीच वार्ता भी हुई, हालांकि फिलहाल सहमति नहीं बन सकी.


VLTD, परमिट और ई-डिटेक्शन से जुड़े मुद्दों पर हड़ताल

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राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति ने मुख्य रूप से तीन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया है. इनमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD की उपलब्धता, परमिट से जुड़ी व्यावहारिक समस्याएं और ई-डिटेक्शन के माध्यम से जारी चालान शामिल हैं.

ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि इन व्यवस्थाओं को लेकर वाहन मालिकों को कुछ व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. संगठनों ने संबंधित विभाग से इन समस्याओं का समाधान निकालने और प्रक्रियाओं को अधिक आसान बनाने की मांग की है. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनकी मांगों पर ठोस समाधान निकलने तक आंदोलन जारी रह सकता है.


'VLTD का विरोध नहीं, पर्याप्त उपलब्धता की मांग'

विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश चौधरी के अनुसार ट्रांसपोर्टर VLTD व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं. उनकी प्रमुख मांग डिवाइस की पर्याप्त उपलब्धता और प्रक्रिया को सुगम बनाने से जुड़ी है.

ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि अधिकृत कंपनियों के पास पर्याप्त संख्या में VLTD उपलब्ध नहीं होने के कारण कई वाहनों के फिटनेस, परमिट और अन्य जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं. ट्रांसपोर्टर्स की मांग है कि पहले पर्याप्त संख्या में डिवाइस उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वाहन मालिक निर्धारित नियमों का आसानी से पालन कर सकें.


हर जिले में फिटनेस सेंटर खोलने की मांग

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में वाहन फिटनेस सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है. उनका कहना है कि कई वाहन मालिकों को फिटनेस जांच के लिए दूसरे शहरों तक जाना पड़ता है. इससे समय और अतिरिक्त खर्च बढ़ता है.

यदि जिलास्तर पर फिटनेस सेंटर की सुविधा उपलब्ध होती है तो वाहन मालिकों को अपने जिले में ही फिटनेस से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में आसानी हो सकती है. ट्रांसपोर्ट संगठनों ने इस मुद्दे को भी अपनी प्रमुख मांगों में शामिल किया है.


परमिट व्यवस्था को लेकर भी उठाई मांग

ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने परमिट व्यवस्था से जुड़ी कुछ व्यावहारिक समस्याओं का मुद्दा भी उठाया है. उनका कहना है कि लंबी दूरी तक माल ढुलाई करने वाले वाहनों को अलग-अलग राज्यों में संचालन के दौरान परमिट और टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है.

ट्रांसपोर्ट संगठनों के अनुसार राजस्थान से केरल, चेन्नई, गुवाहाटी और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों तक माल लेकर जाने वाले ट्रकों के संचालन खर्च पर इसका प्रभाव पड़ता है. संगठनों ने इस व्यवस्था में संभव समाधान तलाशने और ट्रांसपोर्ट कारोबार को सुगम बनाने की मांग की है.


कई ट्रांसपोर्ट संगठनों ने दिया समर्थन

ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को प्रदेश के कई प्रमुख संगठनों का समर्थन मिला है. लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (LTOA), जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित कई संगठनों ने आंदोलन के समर्थन की घोषणा की है.

ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने भी ट्रांसपोर्टर्स की मांगों का समर्थन किया है. विभिन्न संगठनों का कहना है कि संबंधित पक्षों के बीच वार्ता के जरिए समस्याओं का जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए.


खाद्य वस्तुओं सहित अन्य आपूर्ति पर पड़ सकता है असर

राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के अनुसार करीब 10 हजार ट्रक हड़ताल में शामिल हैं. यदि हड़ताल लंबे समय तक जारी रहती है तो प्रदेश में माल ढुलाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इसका असर सीमेंट, स्टील, किराना, कृषि उपज और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति पर पड़ने की आशंका है.

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने उम्मीद जताई है कि संबंधित विभाग और प्रतिनिधियों के बीच जल्द दोबारा वार्ता होगी और विभिन्न मुद्दों का समाधान निकलेगा. फिलहाल प्रदेशभर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है और आगामी वार्ता पर सभी की नजर बनी हुई है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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