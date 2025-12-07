Rajasthan Trending Quiz: बिना किसी से पूछकर बताएं इन सवालों के जवाब, जानें कितने इटेंलीजेंट हैं आप

Rajasthan Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्विज के सवाल किसी खजाने से कम नहीं हैं. आधुनिक पढ़ाई में इंटरनेट और क्विज ने नई क्रांति ला दी है. अब बच्चे पढ़ाई को सिर्फ बोरिंग नोट्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ट्रेंडिंग क्विज सवालों के जरिए ज्ञान हासिल करना पसंद कर रहे हैं.

हर प्रतियोगी परीक्षा में General Knowledge का पेपर सबसे अहम माना जाता है, जिसमें दुनियाभर के दिलचस्प और चौंकाने वाले सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी तैयारी को मजेदार और असरदार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ चुनिंदा क्विज सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि करेंगे बल्कि परीक्षा में आपकी पकड़ को भी मजबूत बनाएंगे.

सवाल 1. राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहां के प्रसिद्ध हैं?

जवाब: बांसवाड़ा जिले में लकड़ी के खिलौने विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं. यहां के कारीगर पारंपरिक तकनीक और हाथ की बारीक कला का उपयोग करके तरह-तरह के लकड़ी के खिलौने, शोपीस और सजावटी सामग्री तैयार करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



सवाल 2. बीकानेर की स्थापना किसने की?

जवाब: बीकानेर शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीका ने की. वे जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र थे. राव बीका के नाम पर ही इस नगर का नाम "बीकानेर" पड़ा.

सवाल 3. बूंदी के किले का नाम क्या है?

जवाब: बूंदी का प्रसिद्ध किला तारागढ़ किला कहलाता है. यह राजस्थान के सबसे प्राचीन पहाड़ी किलों में से एक है, जो अपनी विशाल दीवारों और रणनीतिक स्थिति के लिए मशहूर है.

सवाल 4. अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है?

जवाब: अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है. वे चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे और उनकी दरगाह को "अजमेर शरीफ" के नाम से विश्वभर में प्रसिद्धि प्राप्त है.

सवाल 5. कोटा की स्थापना किसने की?

जवाब: कोटा रियासत की स्थापना 1631 में मादो सिंह (महाराव मदन सिंह) द्वारा की गई थी. कोटा बाद में हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख शक्ति केंद्र बन गया.

सवाल 6. रणथंभौर पर सबसे पहले किसका अधिकार था?

जवाब: रणथंभौर किले पर सबसे पहले नागवंशी शासकों का अधिकार था. बाद में यह किला गुर्जर-प्रतिहार, चौहानों और दिल्ली सल्तनत के अधीन भी रहा.

सवाल 7. राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता कहां मिली थी?

जवाब: कालीबंगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है. यहां से हड़प्पा कालीन कृषि, अग्निकुंड और मिट्टी के बर्तन जैसे कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं.

सवाल 8. अंकुशी मुद्रा किस शासक ने जारी की?

जवाब: मेवाड़ के महाराणा रणजीत सिंह ने अंकुशी मुद्रा नामक विशेष सिक्का जारी किया. यह मुद्रा मेवाड़ की विशिष्ट आर्थिक पहचान का हिस्सा रही.

सवाल 9. बूंदी शैली की चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है?

जवाब: बूंदी शैली की चित्रकला विशेष रूप से रागमाला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है. इस शैली में बादलों, झरनों, महलों और प्राकृतिक दृश्यों को अनूठे रंगों और महीन रेखाओं से दर्शाया जाता है.

सवाल 10. हाड़ी रानी किस रियासत से थीं?

जवाब: हाड़ी रानी मेवाड़ की सालूम्बर रियासत से थीं. वे साहस, त्याग और निष्ठा की प्रतीक मानी जाती हैं. उनके अदम्य साहस ने मेवाड़ के इतिहास में अमर योगदान दिया.



ये भी पढ़ें-