Rajasthan Trending Quiz: राजस्थान में 'महिलाओं का गोपनीय झरोखा महल' कौन-सा है?

Rajasthan Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्विज के सवाल किसी खजाने से कम नहीं हैं. आधुनिक पढ़ाई में इंटरनेट और क्विज ने नई क्रांति ला दी है. अब बच्चे पढ़ाई को सिर्फ बोरिंग नोट्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ट्रेंडिंग क्विज सवालों के जरिए ज्ञान हासिल करना पसंद कर रहे हैं.

हर प्रतियोगी परीक्षा में General Knowledge का पेपर सबसे अहम माना जाता है, जिसमें दुनियाभर के दिलचस्प और चौंकाने वाले सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी तैयारी को मजेदार और असरदार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ चुनिंदा क्विज सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि करेंगे बल्कि परीक्षा में आपकी पकड़ को भी मजबूत बनाएंगे.

प्रश्न 1: राजस्थान में पुरातात्विक स्थल बागोर किस नदी के किनारे स्थित है?

उत्तर: कोठारी नदी, भीलवाड़ा.

प्रश्न 2: राजस्थान का एकमात्र जिला कौन-सा है, जहां दो मौसम स्टेशनों में बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है?

उत्तर: माउंट आबू और चूरू.

प्रश्न 3: राजस्थान में कथित सबसे प्राचीन मानव अवशेष किस स्थान पर मिले थे?

उत्तर: कालीबंगा और बागोर.

प्रश्न 4: हाड़ौती भाषा मुख्यतः किन जिलों में बोली जाती है?

उत्तर: कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां.

प्रश्न 5: राजस्थान की प्रसिद्ध ’आहड़ सभ्यता’ को किस नाम से भी जाना जाता है?

उत्तर: ताम्रवती.

प्रश्न 6: राजस्थान की कौन-सी झील गर्म पानी के लिए जानी जाती है?

उत्तर: तालवृक्ष झरना .

प्रश्न 7: राजस्थान में पाए जाने वाले सर्पीली चट्टानों का मुख्य क्षेत्र कौन-सा है?

उत्तर: उदयपुर-राजसमंद बेल्ट.

प्रश्न 8: किस किले को 'गढ़-कटारी' शैली में निर्मित माना जाता है?

उत्तर: तारागढ़ किला (अजमेर).

प्रश्न 9: राजस्थान का कौन-सा जिला मिठा पानी (मीठे जल) की अधिकतम उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है?

उत्तर: जयसमंद.

प्रश्न 10: राजस्थान में 'महिलाओं का गोपनीय झरोखा महल' कौन-सा है?

उत्तर: हवा महल (जयपुर).

