Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Trending Quiz: राजस्थान का तालछप्पर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?

Rajasthan Trending Quiz: क्विज के सवालों ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. लोग दुनिया भर की रोचक जानकारियां जानने और अपने General Knowledge को मजबूत करने के लिए इन ट्रेंडिंग क्विज सवालों में खूब रुचि ले रहे हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही रोचक सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले GK के सवालों को आसानी से हल करने में आपकी मदद करेंगे.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Dec 02, 2025, 07:54 AM IST | Updated: Dec 02, 2025, 07:54 AM IST

Trending Photos

पोस्टर पर फोटो नहीं दिखी, तो भड़कीं विधायक, अनीता भदेल ने अफसरों को सुनाई खरी-खोटी
6 Photos
Ajmer news

पोस्टर पर फोटो नहीं दिखी, तो भड़कीं विधायक, अनीता भदेल ने अफसरों को सुनाई खरी-खोटी

Rajasthan Weather Update: बिना ढके सिर-नाक-मुंह न निकलें बाहर, बर्फीली हवाएं कड़कड़ा देंगी हड्डियां, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan weather update

Rajasthan Weather Update: बिना ढके सिर-नाक-मुंह न निकलें बाहर, बर्फीली हवाएं कड़कड़ा देंगी हड्डियां, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी

Jaipur Gold Silver Price Today: आज जयपुर में सोना-चांदी की कीमतों में बंपर उछाल! खरीदने वालों का बिगड़ जाएगा बजट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: आज जयपुर में सोना-चांदी की कीमतों में बंपर उछाल! खरीदने वालों का बिगड़ जाएगा बजट

राजस्थान के इस बाजार में मिल जाएंगे सबसे सस्ते लेदर के जूते, कीमत मात्र 150 रुपये!
6 Photos
Rajasthan Cheap Market

राजस्थान के इस बाजार में मिल जाएंगे सबसे सस्ते लेदर के जूते, कीमत मात्र 150 रुपये!

Rajasthan Trending Quiz: राजस्थान का तालछप्पर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?

Rajasthan Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्विज के सवाल किसी खजाने से कम नहीं हैं. आधुनिक पढ़ाई में इंटरनेट और क्विज ने नई क्रांति ला दी है. अब बच्चे पढ़ाई को सिर्फ बोरिंग नोट्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ट्रेंडिंग क्विज सवालों के जरिए ज्ञान हासिल करना पसंद कर रहे हैं.

हर प्रतियोगी परीक्षा में General Knowledge का पेपर सबसे अहम माना जाता है, जिसमें दुनियाभर के दिलचस्प और चौंकाने वाले सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी तैयारी को मजेदार और असरदार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ चुनिंदा क्विज सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि करेंगे बल्कि परीक्षा में आपकी पकड़ को भी मजबूत बनाएंगे.

सवाल- तालछप्पर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?
जवाब- चूरू जिले में स्थित तालछप्पर अभयारण्य मुख्य रूप से कृष्णमृग (ब्लैकबक) के लिए प्रसिद्ध है. यहां सैकड़ों की संख्या में कृष्णमृग खुले घास के मैदानों में घूमते दिखाई देते हैं. यह राजस्थान का प्रमुख घासस्थली अभयारण्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सवाल- सिर्फ ऊंटों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन-सा है?
जवाब- बीकानेर जिले में स्थित नाल वन्यजीव अभयारण्य भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र माना जाता है, जहां ऊंटों की बड़ी संख्या संरक्षित रहती है. यह राजस्थान का खास Camel Conservation Zone भी है.

सवाल- राजस्थान में ओस-मुक्त क्षेत्र कहां है?
जवाब- थार मरुस्थल में वातावरण अत्यंत शुष्क और हवा में नमी बहुत कम होती है, इसलिए यहां ओस (Dew) नहीं जमती. इस वजह से इसे राजस्थान का ओस-मुक्त क्षेत्र कहा जाता है.

सवाल- चम्बल नदी का निर्माण कहां से होता है?
जवाब- चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ गांव (मालवा पठार) में होता है. यहां से यह राजस्थान में प्रवेश करती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है.

सवाल- राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन-सी है?
जवाब - जयपुर-नागौर-अजमेर जिले की सीमा पर स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है. यह देश में नमक उत्पादन की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है.

सवाल- मीठा पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन-सी है?
जवाब- उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद (ढेबर) झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झीलों में से एक है. इसे 1685 में महाराणा जयसिंह ने बनवाया था.

सवाल- मरुभूमि का तापीय झटका क्या कहलाता है?
जवाब - थार के रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान चलने वाली तेज़, अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाओं को लू (Heat Wave) कहा जाता है. यह तापमान में अचानक बढ़ोतरी का परिणाम है, इसलिए इसे तापीय झटका भी कहा जाता है.

सवाल - राजस्थान का सबसे अधिक तापमान कहां रिकॉर्ड होता है?
जवाब - जोधपुर जिले के फालोदी में 2016 में भारत का रिकॉर्ड उच्चतम तापमान 51°C दर्ज हुआ, जो आज तक सबसे ज्यादा है. इसके कारण यह तापमान रिकॉर्ड केंद्र के रूप में जाना जाता है. (हालांकि इस लिस्ट में श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर का नाम भी जुड़ चुका है)

सवाल - तिलकनगर, कोटड़ा किस जिले में है?
जवाब - तिलकनगर और कोटड़ा, दोनों उदयपुर जिले के अंतर्गत आते हैं. कोटड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जिले का दक्षिणी भाग माना जाता है.

जवाल - राजस्थान का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है?
जवाब - राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9% हिस्सा वन क्षेत्र में आता है. यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है क्योंकि प्रदेश का बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय है.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news