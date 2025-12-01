Zee Rajasthan
Rajasthan Trending Quiz: किस नस्ल का ऊंट रेत में दौड़ सकता है?

क्विज के सवालों ने इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त धमाल मचा रखा है. दिलचस्प जानकारियां जानने और अपना जनरल नॉलेज मजबूत करने के लिए लोग इन ट्रेंडिंग क्विज प्रश्नों में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसी कड़ी में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही रोचक सवाल और उनके सही जवाब लेकर आए हैं. 
 

Published: Dec 01, 2025, 04:59 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 04:59 PM IST

Rajasthan Trending Quiz: Rajasthan GK से संबंधित कई प्रश्न हमारे सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, खासकर राजस्थान राज्य की सरकारी परीक्षाओं में कई Rajasthan GK Question के प्रश्न पाए जाते हैं.
ऐसे में हमें Rajasthan GK Questions के बारे में जरूर जानकारी रखनी चाहिए. अगर आप भी राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कथित करना चाहते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो नीचे दिए गए सवाल और जवाब को को आखिर तक जरूर पढ़ें.

सवाल-वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना राजस्थान के किस जिले में खोला गया था?
जवाब-वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खोला गया था.

सवाल-राजस्थान के किस जिले में कोल्हापुर की जूम कंपनी द्वारा घरेलू कचरे से कोयला बनाया जाता है?
जवाब-राजस्थान के अजमेर जिले में कोल्हापुर की जूम कंपनी द्वारा घरेलू कचरे से कोयला बनाया जाता है.

सवाल-मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है?
जवाब-मारवाड़ का भूला हुआ नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है. राव चंद्रसेन जोधपुर के राजा थे.

सवाल-राजस्थान का पहला मॉडल कॉलेज कहां पर स्थापित किया गया था?
जवाब-राजस्थान का पहला मॉडल कॉलेज किशनगढ़ में स्थापित किया गया था. इस महाविद्यालय का नाम राजकीय महाविद्यालय रखा गया था.

सवाल-राजस्थान के किस जिले में दोमट मिट्टी सबसे कम मात्रा में पाई जाती है?
जवाब-राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में दोमट मिट्टी सबसे कम मात्रा में पाई जाती है. दोमट मिट्टी फसलों के अत्यंत उपजाऊ होती है.

सवाल-बेड़च नदी राजस्थान की किन पहाड़ियों से निकलती है?
जवाब-बेड़च नदी राजस्थान की गोगुन्दा पहाड़ियों से निकलती है.आरम्भ में इस नदी को आयड़ नदी कहा जाता था. इस नदी की कुल लंबाई 190 किमी. है.

सवाल-पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था?
जवाब-पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कपूरी देवी करती थी. कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी.

सवाल-राजस्थान में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन-सी है?
जवाब-राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा उगाया जाता है.

सवाल-एशिया का सबसे ऊंचा टी.वी. टॉवर राजस्थान के जिले में है?
जवाब-एशिया का सबसे ऊंचा टी.वी. टॉवर राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है.

सवाल-किस नस्ल के ऊंट रेतीले भाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध है?
जवाब-जैसलमेरी नस्ल के ऊंट रेतीले भाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध है. इस नस्ल के ऊंट सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है. जैसलमेरी ऊंट स्वभाव से फुर्तीले और ऊंचाई व पतली टांगों वाले होते हैं.

