Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Trending Quiz: राजस्थान में सबसे अधिक मेहंदी उत्पादन किस जिले में है?

Rajasthan Trending Quiz: क्विज के सवालों ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. लोग दुनिया भर की रोचक जानकारियां जानने और अपने General Knowledge को मजबूत करने के लिए इन ट्रेंडिंग क्विज सवालों में खूब रुचि ले रहे हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही रोचक सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले GK के सवालों को आसानी से हल करने में आपकी मदद करेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Dec 03, 2025, 09:42 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 09:42 AM IST

Trending Photos

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!
8 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!

उदयपुर से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर घूमने के लिए मिली नई जगह... भूल जाएंगे लेक और पैलेस
6 Photos
lake city udaipur

उदयपुर से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर घूमने के लिए मिली नई जगह... भूल जाएंगे लेक और पैलेस

दर्द को हराकर राजस्थान की किसान बेटी ने ऐसे भरी सपनों की उड़ान, पढ़ें ललिता नेहरा की कहानी, करेंगे सलाम
9 Photos
Jaipur news

दर्द को हराकर राजस्थान की किसान बेटी ने ऐसे भरी सपनों की उड़ान, पढ़ें ललिता नेहरा की कहानी, करेंगे सलाम

Do You Know: राजस्थान के कितने शहरों से होकर गुजर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे, क्या जानते हैं आप?
6 Photos
Do You Know

Do You Know: राजस्थान के कितने शहरों से होकर गुजर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे, क्या जानते हैं आप?

Rajasthan Trending Quiz: राजस्थान में सबसे अधिक मेहंदी उत्पादन किस जिले में है?

Rajasthan Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्विज के सवाल किसी खजाने से कम नहीं हैं. आधुनिक पढ़ाई में इंटरनेट और क्विज ने नई क्रांति ला दी है. अब बच्चे पढ़ाई को सिर्फ बोरिंग नोट्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ट्रेंडिंग क्विज सवालों के जरिए ज्ञान हासिल करना पसंद कर रहे हैं.

हर प्रतियोगी परीक्षा में General Knowledge का पेपर सबसे अहम माना जाता है, जिसमें दुनियाभर के दिलचस्प और चौंकाने वाले सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी तैयारी को मजेदार और असरदार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ चुनिंदा क्विज सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि करेंगे बल्कि परीक्षा में आपकी पकड़ को भी मजबूत बनाएंगे.

सवाल 1. राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है?
जवाब: जयपुर राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है. यह राज्य की राजधानी भी है, इसलिए यहां प्रशासनिक, आर्थिक, शिक्षा और पर्यटन गतिविधियों का बड़ा केंद्र है. तेज़ी से बढ़ती शहरीकरण दर और रोजगार के अवसर इसे जनसंख्या के मामले में सबसे आगे रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सवाल 2. राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है?
जवाब: जैसलमेर राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है. इसका कारण इसका रेगिस्तानी भूभाग, कम वर्षा, विशाल निर्जन क्षेत्र और कठिन जलवायु है. यहां आबादी बेहद कम घनत्व में पाई जाती है.

सवाल 3. राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है?
जवाब: उदयपुर जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है. अरावली पर्वतमाला, पहाड़ी हिस्सा और घने जंगलों के कारण यहाँ वन संपदा अधिक पाई जाती है. इसी कारण उदयपुर को "झीलों की नगरी" के साथ-साथ "हरा-भरा जिला" भी माना जाता है.

सवाल 4. राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन-सा है?
जवाब: रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान (सवाई माधोपुर) राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है. यह बाघ संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहां बाघों की सबसे ज्यादा सक्रिय मूवमेंट देखी जाती है. हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं.

सवाल 5. केसर की खेती राजस्थान में कहां होती है?
जवाब: राजस्थान में केसर की खेती मुख्य रूप से राजसमंद जिले के केलवा क्षेत्र में होती है. यहां की मिट्टी, ठंडा मौसम और ऊंचाई इस मूल्यवान फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है.

सवाल 6. राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन-सा है?
जवाब: जोधपुर जिले का फालौदी शहर राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के सबसे गर्म स्थानों में से एक है. यं 2016 में भारत का सबसे अधिक तापमान 51°C दर्ज किया गया था, जो आज भी रिकॉर्ड है.

सवाल 7. राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन-सा है?
जवाब: माउंट आबू, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, राज्य का सबसे ठंडा स्थान है. यह अरावली पर्वत श्रंखला पर स्थित है और यहां सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे तक चला जाता है. प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु इसे खास बनाती हैं.

सवाल 8. राजस्थान में सबसे ऊंचा किला कौन-सा है?
जवाब: राजसमंद जिले में स्थित कुम्भलगढ़ किला राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है. यह समुद्र तल से लगभग 3,600 फीट (1,100 मीटर) की ऊंचाई पर बना है. इसकी दीवारें विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मशहूर हैं.

सवाल 9. राजस्थान का सबसे पुराना पर्व कौन-सा है?
जवाब: गणगौर राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रमुख पर्व है. इसे अविवाहित और विवाहित महिलाएं गौरी माता की पूजा के रूप में मनाती हैं. यह त्योहार लगभग एक महीने तक चलता है और लोक संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है.

सवाल 10. राजस्थान में सबसे अधिक मेहंदी उत्पादन किस जिले में है?
जवाब: राजस्थान में सबसे अधिक मेहंदी उत्पादन पाली जिले में है.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news