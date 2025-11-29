Rajasthan Trending Quiz: अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

Rajasthan Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्विज के सवाल किसी खजाने से कम नहीं हैं. आधुनिक पढ़ाई में इंटरनेट और क्विज ने नई क्रांति ला दी है. अब बच्चे पढ़ाई को सिर्फ बोरिंग नोट्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ट्रेंडिंग क्विज सवालों के जरिए ज्ञान हासिल करना पसंद कर रहे हैं.

हर प्रतियोगी परीक्षा में General Knowledge का पेपर सबसे अहम माना जाता है, जिसमें दुनियाभर के दिलचस्प और चौंकाने वाले सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी तैयारी को मजेदार और असरदार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ चुनिंदा क्विज सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि करेंगे बल्कि परीक्षा में आपकी पकड़ को भी मजबूत बनाएंगे.

सवाल- भीलवाड़ा जिले के अहमदगढ़-गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन-सा खनिज प्राप्त होता है?

जवाब- भीलवाड़ा में केल्साइट (Calcite) खनिज पाया जाता है. केल्साइट एक प्रकार का कार्बोनेट खनिज है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट और निर्माण सामग्री में किया जाता है.

सवाल- चोकला, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार हैं?

जवाब - ये सभी ऊंट के प्रसिद्ध प्रजातियाँ हैं. राजस्थान में ऊंट खेती और ऊंट की नस्लों का बड़ा महत्व है. चोकला, मगरा और पूगल ऊंटों की प्रजनन और कामकाजी क्षमता के लिए जाने जाते हैं.

सवाल- तालछप्पर कृष्णमृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है?

जवाब - यह अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है. यह क्षेत्र वन्य जीवन और विशेषकर कृष्णमृग (Blackbuck) के संरक्षण के लिए जाना जाता है.

सवाल- राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?

जवाब - राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है. यह जिला अपनी विशाल रेत वाले क्षेत्र और थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है.

सवाल- राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है?

जवाब - सबसे छोटा जिला धौलपुर हो गया है. पहले दूदू था पर अब वह जयपुर का हिस्सा है.

सवाल- राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब - राज्य की सबसे लंबी नदी चम्बल नदी है. यह नदी मध्यप्रदेश से निकलकर राजस्थान से गुजरती है और फिर उत्तर प्रदेश में मिलती है.

सवाल- लूणी नदी किस जिले में उत्पन्न होती है?

जवाब - अजमेर जिले में लूणी नदी का उद्गम स्थल है. यह नदी राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों से होकर गुजरती है.

सवाल- थार मरुस्थल का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है?

जवाब - थार मरुस्थल का सबसे सूखा क्षेत्र पोकरण है. यह क्षेत्र रेगिस्तानी जलवायु और न्यूनतम वर्षा के लिए प्रसिद्ध है.

सवाल- अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

जवाब - अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है. इसकी ऊँचाई लगभग 1,722 मीटर है.

सवाल- कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूती है?

जवाब - बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा (Tropic of Cancer) गुजरती है. यह रेखा भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मौसम एवं जलवायु पर असर डालती है.

