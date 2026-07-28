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डोटासरा का BJP पर हमला- आदिवासी समाज की हुई अनदेखी, 2028 में कांग्रेस की सरकार तय

राजस्थान आदिवासी कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में करीब ढाई घंटे तक चली. बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने, आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीति तथा आदिवासी समाज के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 28, 2026, 07:44 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 07:44 PM IST
डोटासरा का BJP पर हमला- आदिवासी समाज की हुई अनदेखी, 2028 में कांग्रेस की सरकार तय
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान आदिवासी कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक पीसीसी मुख्यालय में आयोजित हुई. बैठक में संगठन विस्तार, आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीति, आदिवासी समाज के मुद्दों और राहुल गांधी के संदेश पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा सहित प्रदेशभर के पदाधिकारी मौजूद रहे.

करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ. आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि बैठक में प्रदेशभर से आए नेताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. युवाओं को जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई.

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उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही राजस्थान में भी आदिवासी मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा. साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है. इन सभी मुद्दों पर आगे भी लगातार बैठकें आयोजित की जाएंगी.

राजस्थान आदिवासी कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक
पीसीसी मुख्यालय में संगठन विस्तार पर हुआ मंथन
निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीति पर चर्चा
डॉ. विक्रांत भूरिया, डोटासरा, गणेश घोगरा रहे मौजूद
प्रदेशभर के पदाधिकारियों से लिए गए महत्वपूर्ण सुझाव
युवाओं को संगठन से जोड़ने की रणनीति पर जोर
राहुल गांधी के संदेश पर बैठक में हुई चर्चा
"जितनी जिनकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी" पर होगा काम
डॉ. विक्रांत भूरिया बोले- आदिवासी समाज राहुल गांधी के साथ
बीजेपी आदिवासियों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही- भूरिया
डोटासरा बोले- बीजेपी सरकार में आदिवासी समाज की अनदेखी
2028 में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा


करीब ढाई घंटे चली आदिवासी कांग्रेस की बैठक

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं. राहुल गांधी के संदेश पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 'जितनी जिसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी' के नारे के साथ कांग्रेस संगठन काम करेगा. डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में आदिवासी समाज की अनदेखी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री आदिवासियों के डीएनए जांच जैसे बयान देते हैं, जो समाज का अपमान है. डोटासरा ने दावा किया कि कांग्रेस आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी और 2028 में प्रदेश में सरकार बनाएगी.

पीसीसी मुख्यालय में हुई इस अहम बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. कांग्रेस को उम्मीद है कि आगामी निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों में आदिवासी वोट बैंक उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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