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राजस्थान में 75 शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिर बहाल हुई नौकरी

टीएसपी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल-1 के 75 शिक्षकों को राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बड़ी राहत मिली है. करीब 30 महीने सेवा देने के बाद परिणाम वापस लिए जाने से इन शिक्षकों की नौकरी चली गई थी. अब सभी 75 शिक्षकों की सेवा बहाल करने के निर्देश जारी हुए हैं. शिक्षक संघ ने फैसले का स्वागत करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Sep 05, 2026, 02:52 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 02:52 PM IST
राजस्थान में 75 शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिर बहाल हुई नौकरी
Image Credit: Rajasthan high court

Rajasthan News: अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 (लेवल-1) से जुड़े 75 शिक्षकों के मामले में आखिरकार राहत भरी खबर सामने आई है. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन सभी 75 शिक्षकों की सेवा दोबारा बहाल कर दी गई है. करीब 30 महीने तक स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिव्यांगजन श्रेणी में अंतर-परिवर्तन का हवाला देते हुए अचानक परिणाम वापस ले लिया था, जिसके बाद यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था.

क्या था पूरा मामला और कैसे हुई थी कार्रवाई?
टीएसपी क्षेत्र में इन 75 शिक्षकों का चयन नियमानुसार हुआ था और वे करीब ढाई साल (30 महीने) से विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे. यहां तक कि इनमें से कई शिक्षकों का स्थायीकरण भी हो चुका था, लेकिन, 29 अगस्त 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिव्यांगजन आरक्षण के श्रेणी-अंतर परिवर्तन का तकनीकी हवाला देकर भर्ती का परिणाम वापस ले लिया. इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने 28 नवंबर 2025 को जिला आवंटन निरस्त करते हुए संबंधित शिक्षकों को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया था.

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इस कार्रवाई के दायरे में आने वाले कुल 29 शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया था, जबकि 42 अन्य शिक्षकों को न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक के चलते राहत मिली हुई थी और वे अपनी सेवाएं दे रहे थे. इस असमान स्थिति के कारण प्रभावित शिक्षकों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट के निर्देश और आगे की मांग
न्यायालय में चली लंबी सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद, हाईकोर्ट के आदेश पर अब सभी 75 शिक्षकों को दोबारा नौकरी में लेने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस फैसले से प्रभावित शिक्षकों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है.

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दूसरी ओर, राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस फैसले पर गहरा आभार व्यक्त करते हुए बोर्ड की प्रशासनिक त्रुटि पर कड़ा रोष जताया है और इसके लिए जिम्मेदार चयन बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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