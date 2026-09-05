/राजस्थान में 75 शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिर बहाल हुई नौकरी

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Rajasthan News: अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 (लेवल-1) से जुड़े 75 शिक्षकों के मामले में आखिरकार राहत भरी खबर सामने आई है. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन सभी 75 शिक्षकों की सेवा दोबारा बहाल कर दी गई है. करीब 30 महीने तक स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिव्यांगजन श्रेणी में अंतर-परिवर्तन का हवाला देते हुए अचानक परिणाम वापस ले लिया था, जिसके बाद यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था.
क्या था पूरा मामला और कैसे हुई थी कार्रवाई?
टीएसपी क्षेत्र में इन 75 शिक्षकों का चयन नियमानुसार हुआ था और वे करीब ढाई साल (30 महीने) से विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे. यहां तक कि इनमें से कई शिक्षकों का स्थायीकरण भी हो चुका था, लेकिन, 29 अगस्त 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिव्यांगजन आरक्षण के श्रेणी-अंतर परिवर्तन का तकनीकी हवाला देकर भर्ती का परिणाम वापस ले लिया. इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने 28 नवंबर 2025 को जिला आवंटन निरस्त करते हुए संबंधित शिक्षकों को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया था.
इस कार्रवाई के दायरे में आने वाले कुल 29 शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया था, जबकि 42 अन्य शिक्षकों को न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक के चलते राहत मिली हुई थी और वे अपनी सेवाएं दे रहे थे. इस असमान स्थिति के कारण प्रभावित शिक्षकों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाईकोर्ट के निर्देश और आगे की मांग
न्यायालय में चली लंबी सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद, हाईकोर्ट के आदेश पर अब सभी 75 शिक्षकों को दोबारा नौकरी में लेने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस फैसले से प्रभावित शिक्षकों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है.
दूसरी ओर, राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस फैसले पर गहरा आभार व्यक्त करते हुए बोर्ड की प्रशासनिक त्रुटि पर कड़ा रोष जताया है और इसके लिए जिम्मेदार चयन बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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