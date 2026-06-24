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भजनलाल सरकार के UCC कदम पर बवाल, अजमेर दरगाह के खादिम और मुस्लिम बोर्ड ने उठाए सवाल

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है. इस कदम के बाद मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने विरोध जताया है, जबकि भाजपा इसे समान कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. मुद्दे पर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है.
 

Edited bySandhya YadavReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 24, 2026, 03:45 PM|Updated: Jun 24, 2026, 03:45 PM
भजनलाल सरकार के UCC कदम पर बवाल, अजमेर दरगाह के खादिम और मुस्लिम बोर्ड ने उठाए सवाल
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है. सरकार के इस कदम के बाद प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है. एक ओर भाजपा इसे सभी नागरिकों के लिए समान कानून की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बता रही है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है.

अजमेर दरगाह के खादिमों से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक कई मुस्लिम संगठन यूसीसी को लेकर अपनी आपत्तियां सार्वजनिक रूप से जता रहे हैं. सरकार की ओर से अभी केवल मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है.

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अजमेर दरगाह के खादिम सैय्यद सरवर चिश्ती ने जताई आपत्ति

अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन सैय्यद सरवर चिश्ती ने यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया है. उन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों का उत्पीड़न किया जाएगा और यूसीसी के प्रस्तावित प्रावधानों पर सवाल उठाए.चिश्ती ने कहा कि यदि आदिवासी समुदायों को उनकी परंपराओं और रीति-रिवाजों के आधार पर विशेष संरक्षण दिया जा सकता है और उन्हें कुछ मामलों में छूट मिल सकती है, तो मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि "मुसलमानों के दिल में लावा है, यह एक दिन जरूर फूटेगा." साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर भी तीखी टिप्पणी की.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उठाए सवाल

यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपत्ति दर्ज कराई है. बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को लेकर समुदाय के भीतर आशंकाएं हैं और सरकार को इस विषय पर सभी पक्षों से व्यापक संवाद करना चाहिए.

भाजपा यूसीसी को बता रही समान अधिकारों की दिशा में कदम

दूसरी ओर भाजपा यूसीसी को सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने वाला कानून बता रही है. सरकार का दावा है कि इसके माध्यम से विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति जैसे मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग कानूनों के स्थान पर एक समान व्यवस्था लागू की जाएगी. प्रस्तावित प्रावधानों में बहुविवाह पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार देने जैसे विषयों पर विचार किया जा रहा है.

भाजपा नेताओं का कहना है कि जहां भी यूसीसी लागू किया गया है, वहां आदिवासी समुदायों की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए उन्हें कानून के दायरे से बाहर रखा गया है.

विधानसभा के आगामी सत्र में आ सकता है बिल

सरकारी स्तर पर तैयारियां आगे बढ़ने के साथ यह संभावना जताई जा रही है कि यूसीसी से संबंधित विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है. यदि प्रस्तावित प्रावधान लागू होते हैं तो किसी भी धर्म का व्यक्ति एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा. लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा सकता है. इसके अलावा विवाह और तलाक का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा तथा पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया जा सकता है.

भाजपा नेताओं ने किया खुलकर समर्थन

यूसीसी को लेकर भाजपा के नेताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है. संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी इसके समर्थन में अपने तर्क रखे हैं. भाजपा नेताओं का मानना है कि समान नागरिक संहिता सामाजिक समानता और एकरूपता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है. साथ ही पार्टी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगा रही है.

कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी का विषय सामने ला रही है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया और इसके विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए.

यूसीसी पर तेज हुई राजनीतिक और सामाजिक बहस

राजस्थान में यूसीसी को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है. एक ओर भाजपा इसे समान कानून और समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इसके विभिन्न पहलुओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

फिलहाल विशेषज्ञ समिति मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी है. आने वाले समय में जब प्रस्तावित विधेयक का स्वरूप स्पष्ट होगा, तब इस पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं और अधिक तेज होने की संभावना है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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