Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

उदयपुर की ये पंचायत निकली भष्ट्राचारी, पक्के मकान तो दूर टॉयलेट का पैसा भी नहीं छोड़ा

Rajasthan panchayat: राजस्थान पंचायतीराज विभाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पूरी पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 14, 2025, 05:34 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 05:34 PM IST

Trending Photos

माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित
7 Photos
jaipur news

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित

Jaisalmer News: जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में लगी आग, देखें तस्वीरें
5 Photos
jaisalmer news

Jaisalmer News: जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में लगी आग, देखें तस्वीरें

धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़
9 Photos
Dhanteras 2025

धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़

उदयपुर की ये पंचायत निकली भष्ट्राचारी, पक्के मकान तो दूर टॉयलेट का पैसा भी नहीं छोड़ा

Rajasthan panchayat: प्रदेश में पंचायतीराज विभाग से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, पूरी पंचायत ने करोडों का भ्रष्टाचार किया. पूरी पंचायत को निलंबन के आदेश दिए गए हैं.

पीएम आवास योजना, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन में पूरी पंचायत ने जमकर भ्रष्टाचार करते हुए करोडों फर्जी पैमेंट उठा. गांवों में पक्के मकान का सपना संजोए लाभार्थियों को सरकारी नुमांईदों ने चूर-चूर कर दिया. मनरेगा में 100 दिन का रोजगार छीन लिया. यहां तक की टॉयलेट का पैसा भी नहीं छोडा.

उदयपुर की घोड़ी पंचायत का पूरा मामला है, जहां पूरी पंचायत ने करोडों का भ्रष्टाचार किया. पंचायत ने पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट और मनरेगा में रोजगार के नाम पर करोड़ों का पैसा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर नहीं कर, दूसरे खातों में ट्रांसफर किया. जब पूरे मामले की जांच हुई तो पोल खुली. अब पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने पूरी पंचायत को निलंबन के आदेश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये अफसर होंगे निलंबित
ग्राम विकास अधिकारी अजीत डामोर, रोजगार सहायक रमेश चंद्र डामोर, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र कुमार मीणा, सहायक विकास अधिकारी कैलाश जया, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव मूलाराम सोलंकी को दोषी माना है. सभी को 16 सीसीए के तहत चार्जशीट मिलेगी.

जल्द ही पंचायतीराज विभाग इन्हें निलंबित करेगा. प्रकरण के अनुसार, घोड़ी पंचायत सरपंच दिलीप परमार, ग्राम सेवक जसोदा ने पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा योजना में करोड़ों रुपए फर्जीवाड़ा हुआ. पूरी गड़बड़ी में जसोदा मीणा वर्तमान सरपंच, विकास अधिकारी अजीत कुमार डामोर ,रोजगार सहायक रमेश चंद्र डामोर कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र कुमार मीणा,सहायक विकास अधिकारी कैलाश जोया और तत्कालीन विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी उत्तरदायी माना है.

कोटा में फर्जी तरीके से नल जल मित्रों को लगाए
कोटा की पंचायत हतीजर में फर्जी तरीके से जल जीवन मिशन मे नल जल मित्र लगाए. बिना ग्राम सभा के ही सरपंच और अफसरों ने जल मित्र लगा दिए, जिसमें सरपंच को कारण बताओं नोटिस जारी होगा और अफसरों को निलंबित किया जाएगा. पंचातयीराज मंत्री मदन दिलावर ने 16 सीसी में चार्जशीट देकर निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news