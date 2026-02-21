Zee Rajasthan
राजस्थान अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम चयन पर उठे सवाल, परफॉर्मेंस के बावजूद खिलाड़ियों को किया गया नजरअंदाज

Rajasthan News: राजस्थान अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम के चयन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. पाली जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी धर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि चयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है.

राजस्थान अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम चयन पर उठे सवाल, परफॉर्मेंस के बावजूद खिलाड़ियों को किया गया नजरअंदाज

Rajasthan News: राजस्थान अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम के चयन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. परफॉर्मेंस देने वाली कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखने के आरोपों ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पाली जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी धर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि चयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है, उनका कहना है कि लंबे समय से खिलाड़ियों के चयन को लेकर असंतोष बना हुआ है.

हाल ही में आयोजित ट्रायल और प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कुछ खिलाड़ियों का चयन नहीं किया गया. सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रदर्शन के आधार पर चयन होना चाहिए, तो फिर किन मानकों को प्राथमिकता दी जा रही है.

धर्मवीर सिंह ने कहा कि पाली जिले की प्रतिभावान खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है. वहीं राजसमंद जिला क्रिकेट संघ से भी ऐसी ही शिकायत सामने आई है कि परफॉर्म करने वाली खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ.

पिछले लंबे समय से राजस्थान में आयु वर्ग की क्रिकेट टीमों के चयन को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. इस बार अंडर-23 महिला टीम के चयन ने एक बार फिर क्रिकेट प्रशासन की कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज कर दी है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टीम चयन किस आधार पर किया जा रहा है.

पिछले लंबे समय से राजस्थान में आयु वर्ग की क्रिकेट टीमों के चयन को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. इस बार अंडर-23 महिला टीम के चयन ने एक बार फिर क्रिकेट प्रशासन की कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज कर दी है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टीम चयन किस आधार पर किया जा रहा है.

