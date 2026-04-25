/Jaipur News : जिस जाति का कोई नहीं, उन्हीं के नाम पर बेरोजगार भत्ता, बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा

Jaipur News : जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया.जिसके बाद जांच हुई तो चौकाने वाली खबर सामने आई है.

दस्तावेजों को ही बदला

बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़े का जी मीडिया ने बडा खुलासा किया. खबर चली तो जांच कमेटी बैठी.अब संयुक्त निदेशक हरिराम बड़गुर्जर की अध्यक्षता वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने आई. असली बेरोजगारों को चौंका दिया. जिस बेरोजगारों भत्ते के लिए सरकारी पोर्टल एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन कर रहे थे,उसमें ही सेंधमारी हो गई है.साइबर फ्रॉड ने रोजगार विभाग के पोर्टल के साथ छेडछाड़ करते हुए दस्तावेजों ही बदल दिए.जो तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है.लेकिन ईमित्र संचालक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को बदलकर फर्जीवाड़े से बेरोजगारी भत्ता चालू कर दिया.ऐसी संभावनाओं के बाद रोजगार विभाग अब तकनीकी राय ले रहा है.जांच में सामने आया है कि 24 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाडे से भत्ता लिया. पूरे मामले की रिपोर्ट CMO भेजी है.रोजगार आयुक्त ऋषव मंडल ने दावा किया है कि सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

स्कूल प्रिंसीपल 3, हस्ताक्षर एक जैसे

जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि भूडा,उकरी, गोलाडा तीनों प्रिंसीपल के एक जैसे साइन है.यानि तीनों ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों पर फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाई गई.जिस जाति का गांव में व्यक्ति ही नहीं, ऐसे लोगों के नाम से भत्ता जारी किया गया. ईमित्र संचालक ने 19 से 26 मार्च के बीच आवेदन की डिटेल बदली.ये बदलाव बिना साइबर फ्रॉड के संभव ही नहीं है.सीएमओ ने ई मित्र संचालकों की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. इस संबंध में रोजगार एसीएस और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव को पत्र लिखकर 7 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए.

जिला दफ्तर की लापरवाही, नोटिस थमाया

गाइडलाइन के मुताबिक बेरोजगार भत्ता लेने वालों के लिए जिला रोजगार कार्यालय को भौतिक सत्यापन करना चाहिए. जांच रिपोर्ट में अलवर जिला रोजगार कार्यालय की लापरवाही सामने आई है.क्योंकि इंटर्नशिप के लिए भौतिक सत्यापन नहीं किया गया.लापरवाही को देखते हुए दफ्तर में कार्यरत सूचना सहायक सुरेखा यादव को कारण बताओ नोटिस दिया है.