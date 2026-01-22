Zee Rajasthan
Rajasthan News: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विश्वविद्यालयों को 'सुधरो या बंद तो बंद करो' की चेतावनी देते हुए हर साल ऑडिट, नेक रैंकिंग सुधारने और भारतीय ज्ञान परंपरा को दीवारों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं.

अब नहीं चलेंगी डिग्री की दुकानें, राज्यपाल का कड़ा संदेश, 'सुधरो या तो बंद करो', राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अब 'क्वालिटी' ही होगा पैमाना

Rajasthan Higher Education : राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार किया है. बुधवार को लोकभवन में आयोजित कुलगुरु समन्वय समिति की बैठक में राज्यपाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब "सुधरो नहीं तो बंद करो" की नीति पर कार्य किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जो मानक पूरे नहीं करेंगे, उन्हें ताला लगाने में संकोच नहीं किया जाएगा.

फर्जी मान्यता और गुणवत्ता पर प्रहार
राज्यपाल ने बैठक में कुलगुरुओं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यदि किसी विश्वविद्यालय ने बिना अनुमति या बिना उचित इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेजों को मान्यता दी है, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की नींव है और इसे 'डिग्री बांटने की दुकान' नहीं बनने दिया जाएगा. साथ ही, उन्होंने कुलगुरुओं का मनोबल बढ़ाने और विश्वविद्यालयों को प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया.

नेक (NAAC) रैंकिंग और पेंडिंग फाइलें
राज्यपाल बागडे ने सभी विश्वविद्यालयों को नेक एक्रेडिटेशन में आ रही अड़चनों को दूर कर अपनी रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा- सरकारी स्तर पर भर्ती और वित्तीय स्वीकृतियों से जुड़ी फाइलों को अनिर्णय की स्थिति में न रखा जाए. अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने के आदेश दिए गए. पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में जल्द से जल्द आधुनिक बदलाव किए जाएं.

दीवारों पर दिखेगा भारत का गौरव और ज्ञान परंपरा
राज्यपाल ने एक अनूठी पहल का सुझाव देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में भारतीय इतिहास, संस्कृति और महान ज्ञान परंपरा के वे अंश जो पुस्तकों से लुप्त हो चुके हैं, उन्हें दीवारों पर प्रदर्शित किया जाए. विद्यार्थी-अध्यापक संवाद जो महीने में दो बार या सप्ताह में एक बार क्लासरूम से बाहर के ज्ञान, कला और संस्कृति पर चर्चा के लिए संवाद सत्र आयोजित किए जाएं. दीक्षांत समारोह हर साल हों, लेकिन उनमें फिजूलखर्ची न कर उन्हें कम खर्च में संपन्न किया जाए.

ऑडिट और सामाजिक सरोकार
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल ने निर्देश दिए कि हर विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष महालेखाकार (AG) ऑडिट कराए. इसके अलावा विश्वविद्यालय गांवों को गोद लेकर वहां गरीबी दूर करने और कौशल विकास (Skill Development) के केंद्र शुरू करें. तकनीकी विश्वविद्यालय ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करें.

सरकार का आश्वासन
बैठक में उपस्थित उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है. उन्होंने पेंशन, भवन और अन्य सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा कर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया.

बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा और कुलदीप रांका जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें राज्यपाल ने उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 'मिशन मोड' पर काम करने को कहा.

