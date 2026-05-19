/राजस्थान यूनिवर्सिटी में सामने आया बड़ा घोटाला, 300 क्वार्टरों की होगी जांच

Rajasthan News: राजस्थान यूनिवर्सिटी के आवासीय क्वार्टरों में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से किए गए चेकिंग अभियान के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें आवंटित कर्मचारियों की जगह अन्य लोग सरकारी क्वार्टरों में रह रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारियों ने अपने सरकारी क्वार्टर किराए पर दे रखे थे.

जांच में सामने आए बड़े तथ्य

राजस्थान विश्वविद्यालय के आवासीय क्वार्टरों की चेकिंग

RU प्रशासन की ओर से की गई क्वार्टरों की जांच

9 क्वार्टरों में आवंटित लोगों की जगह दूसरे लोग रह रहे थे

कर्मचारियों ने किराए पर दे रखे थे सरकारी क्वार्टर

कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा के निर्देश पर कर्मचारियों को नोटिस जारी

RU प्रशासन ने पुलिस को वेरिफिकेशन के लिए लिखा पत्र

अब पुलिस करेगी क्वार्टरों में रहने वालों का वेरिफिकेशन

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राजस्थान यूनिवर्सिटी में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टर बनाए गए हैं, जो कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। लेकिन प्रशासन की जांच के दौरान ऐसे कर्मचारी सामने आए, जिन्होंने अपने नाम पर आवंटित क्वार्टर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए थे और वहां दूसरे लोग रह रहे थे.

मामला सामने आने के बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं. साथ ही पुलिस अपनी जांच कर रही है. प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि जिन कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किए गए थे, उनमें वही लोग रह रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को रहने के लिए दे दिया गया है.

इस वजह से शुरू हुआ चेकिंग अभियान

दरअसल, यह पूरा मामला तब सामने आया जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के कर्मचारी धरम गुर्जर से जुड़ा मामला प्रशासन के संज्ञान में आया. बताया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड बिल बकाया होने के कारण वसूली के संबंध में कुलगुरु तक फोन पहुंचे थे. इसके बाद कुलगुरु की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच शुरू हुई.

जांच के दौरान सामने आया कि धरम गुर्जर को जो क्वार्टर आवंटित किया गया था, वह उसमें नहीं रह रहा था. इसके बाद प्रशासन ने व्यापक स्तर पर क्वार्टरों की जांच शुरू की, जिसमें कई अन्य मामले भी सामने आए. इस पूरे प्रकरण में शुक्रवार को धरम गुर्जर को सस्पेंड भी कर दिया गया था. अब आने वाले दिनों में राजस्थान यूनिवर्सिटी के 300 से अधिक क्वार्टरों की जांच की जाएगी.