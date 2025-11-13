Uniraj Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने BA, B.Sc, B.Com, BBA और अन्य कोर्स के रिजल्ट किए घोषित

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) ने विभिन्न स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट और डिजिटल मार्कशीट देख सकते हैं.

Uniraj Result 2025 की घोषणा

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने कई महत्वपूर्ण कोर्सेज के नतीजे जारी किए हैं- B.Sc, Bio Group, Semester I & II, B.Sc, Maths Group, (Semester I & II), B.Com (Semester I & II Non-Collegiate),B.A Additional (Revaluation) और B.A, LL.B (Honours) 5-Year Integrated Course (Revaluation के II, IV, VI, VIII एवं X Semester) के नतीजे जारी किए गए हैं. शामिल कोर्सों में BA,B.Sc, B.Com, BBA,BCA सहित अन्य UG और PG कोर्स के छात्र भी अपने परिणाम देख सकते हैं.

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया

छात्र अपना परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जा सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, छात्र result.uniraj.ac.in पर लॉग इन करें. अपने संबंधित कोर्स को चुनें. विवरण दर्ज करें- अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.

रिजल्ट चेक करने के बाद, विद्यार्थी अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपनी डिजिटल मार्कशीट और अंकतालिका भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

विवरण जानकारी विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) परीक्षा का नाम UG, PG और डिप्लोमा कोर्स रिजल्ट स्थिति जारी हुआ लॉगिन विवरण रोल नंबर और पासवर्ड



