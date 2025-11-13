Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Uniraj Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने BA, B.Sc, B.Com, BBA और अन्य कोर्स के रिजल्ट किए घोषित

Rajasthan news: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) ने UG,PG और डिप्लोमा 2025 परीक्षाओं के परिणाम result.uniraj.ac.in पर जारी कर दिए हैं. छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग कर B.Sc, B.Com सहित अन्य कोर्स के नतीजे देख और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 13, 2025, 12:42 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 12:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस जिले से ओर पास हो जाएगा अमृतसर! नई ट्रेन लिंक से घटेगी दूरी
6 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान के इस जिले से ओर पास हो जाएगा अमृतसर! नई ट्रेन लिंक से घटेगी दूरी

राजस्थान की संस्कृति बनेगी ग्लोबल ब्रांड!उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किया 'घूमर महोत्सव 2025'का शुभारंभ
6 Photos
Ghoomar Mahotsav 2025

राजस्थान की संस्कृति बनेगी ग्लोबल ब्रांड!उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किया 'घूमर महोत्सव 2025'का शुभारंभ

जैसलमेरी ऊंटनी के दूध की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, लाख से कीमत शुरू... हजारों में बिकता है दूध!
8 Photos
jaisalmer news

जैसलमेरी ऊंटनी के दूध की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, लाख से कीमत शुरू... हजारों में बिकता है दूध!

Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में इस योजना से बिजली बिल हो जाता है जीरो साथ मिलती है 78000 तक की सब्सिडी
7 Photos
Rajasthan Government Project

Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में इस योजना से बिजली बिल हो जाता है जीरो साथ मिलती है 78000 तक की सब्सिडी

Uniraj Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने BA, B.Sc, B.Com, BBA और अन्य कोर्स के रिजल्ट किए घोषित

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) ने विभिन्न स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट और डिजिटल मार्कशीट देख सकते हैं.

Uniraj Result 2025 की घोषणा
लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने कई महत्वपूर्ण कोर्सेज के नतीजे जारी किए हैं- B.Sc, Bio Group, Semester I & II, B.Sc, Maths Group, (Semester I & II), B.Com (Semester I & II Non-Collegiate),B.A Additional (Revaluation) और B.A, LL.B (Honours) 5-Year Integrated Course (Revaluation के II, IV, VI, VIII एवं X Semester) के नतीजे जारी किए गए हैं. शामिल कोर्सों में BA,B.Sc, B.Com, BBA,BCA सहित अन्य UG और PG कोर्स के छात्र भी अपने परिणाम देख सकते हैं.

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया
छात्र अपना परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जा सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, छात्र result.uniraj.ac.in पर लॉग इन करें. अपने संबंधित कोर्स को चुनें. विवरण दर्ज करें- अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रिजल्ट चेक करने के बाद, विद्यार्थी अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपनी डिजिटल मार्कशीट और अंकतालिका भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

विवरण जानकारी
विश्वविद्यालय का नामराजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj)
परीक्षा का नामUG, PG और डिप्लोमा कोर्स
रिजल्ट स्थितिजारी हुआ
लॉगिन विवरण रोल नंबर और पासवर्ड
 

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news