/राजस्थान यूनिवर्सिटी में PHD प्रवेश को लेकर बवाल, दूसरी बार कन्वीनर एसके गुप्ता को कमरे में किया बंद

Rajasthan News: राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के विरोध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पीएचडी में प्रवेश को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र आए दिन विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

पिछले दो सप्ताह से पीएचडी में रहा रही खाली सीटों को भरने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके चलते आज दूसरी बार भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने पीएचडी के कन्वीनर एसके गुप्ता को उनके कमरे में बंद कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी कन्वीनर को किया था कमरे में बंद

यह पहला मौका नहीं था कि जब कन्वीनर को उनके चेंबर में बंद करके विरोध-प्रदर्शन किया गया बल्कि तकरीबन एक सप्ताह पहले भी राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ कि छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए पीएचडी कन्वीनर एसके गुप्ता को कमरे में बंद करके विरोध प्रदर्शन किया और आज फिर से उनका घेराव किया.

250 से अधिक सीट अभी भी खाली

छात्रों का कहना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी की 900 सीट हैं, जिनमें से तकरीबन 250 से अधिक सीट अभी भी खाली हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन सीटों को भरने का कोई कोशिश नहीं कर रहा. एसटी-एससी ओबीसी वर्ग की सीट, जो खाली है उन्हें जनरल कोटे से भरने की मांग की जा रही है. इसके चलते विश्वविद्यालय के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. पूर्व में छात्रों ने कुलपति सचिवालय के बाहर भी विरोध-प्रदर्शन करने की कोशिश की थी.

हालांकि कुलपति के निर्देश पर पुलिस ने उसे प्रयास को विफल कर दिया, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा. अब देखने वाली बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकलता है या इनका गतिरोध लगातार बना रहता है.

PHD सीटों को भरने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं

छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन खाली PHD सीटों को भरने को लेकर ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश को लेकर छात्रों और प्रशासन के बीच बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद है. अब देखने वाली बात होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है और 250 से अधिक खाली बताई जा रही PHD सीटों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.