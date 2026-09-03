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राजस्थान यूनिवर्सिटी में PHD प्रवेश को लेकर बवाल, दूसरी बार कन्वीनर एसके गुप्ता को कमरे में किया बंद

राजस्थान विश्वविद्यालय में PHD प्रवेश को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है. छात्रों का दावा है कि करीब 900 PHD सीटों में 250 से अधिक सीटें खाली हैं, लेकिन प्रशासन इन्हें भरने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा. मांगों को लेकर छात्रों ने आज दूसरी बार PHD कन्वीनर एसके गुप्ता का घेराव कर उन्हें चेंबर में बंद कर दिया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Sep 03, 2026, 04:16 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 04:16 PM IST
राजस्थान यूनिवर्सिटी में PHD प्रवेश को लेकर बवाल, दूसरी बार कन्वीनर एसके गुप्ता को कमरे में किया बंद
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के विरोध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पीएचडी में प्रवेश को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र आए दिन विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

पिछले दो सप्ताह से पीएचडी में रहा रही खाली सीटों को भरने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके चलते आज दूसरी बार भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने पीएचडी के कन्वीनर एसके गुप्ता को उनके कमरे में बंद कर दिया.

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पहले भी कन्वीनर को किया था कमरे में बंद
यह पहला मौका नहीं था कि जब कन्वीनर को उनके चेंबर में बंद करके विरोध-प्रदर्शन किया गया बल्कि तकरीबन एक सप्ताह पहले भी राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ कि छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए पीएचडी कन्वीनर एसके गुप्ता को कमरे में बंद करके विरोध प्रदर्शन किया और आज फिर से उनका घेराव किया.

250 से अधिक सीट अभी भी खाली
छात्रों का कहना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी की 900 सीट हैं, जिनमें से तकरीबन 250 से अधिक सीट अभी भी खाली हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन सीटों को भरने का कोई कोशिश नहीं कर रहा. एसटी-एससी ओबीसी वर्ग की सीट, जो खाली है उन्हें जनरल कोटे से भरने की मांग की जा रही है. इसके चलते विश्वविद्यालय के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. पूर्व में छात्रों ने कुलपति सचिवालय के बाहर भी विरोध-प्रदर्शन करने की कोशिश की थी.

हालांकि कुलपति के निर्देश पर पुलिस ने उसे प्रयास को विफल कर दिया, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा. अब देखने वाली बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकलता है या इनका गतिरोध लगातार बना रहता है.

PHD सीटों को भरने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं
छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन खाली PHD सीटों को भरने को लेकर ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश को लेकर छात्रों और प्रशासन के बीच बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद है. अब देखने वाली बात होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है और 250 से अधिक खाली बताई जा रही PHD सीटों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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