सर, बदबू आ रही है! जयपुर के मशहूर सोढाणी लड्डू में निकली फंगस, मचा बवाल

Rajasthan News: राजस्थान यूनिवर्सिटी रमन हॉस्टल में सोढाणी स्वीट्स के लड्डुओं में फंगस मिलने से हड़कंप मच गया. स्वतंत्रता दिवस पर बांटी जाने वाली मिठाई में गंदगी पाई गई, जिस पर छात्रों ने हंगामा कर दिया.
Rajasthan News: जयपुर की प्रसिद्ध मिठाई निर्माता दुकान सोढाणी स्वीट्स एक बड़े विवाद में घिर गई है. राजस्थान यूनिवर्सिटी के रमन छात्रावास में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बांटे गए लड्डुओं में जबरदस्त फंगस मिलने से छात्रों में हड़कंप मच गया. 14 अगस्त को हॉस्टल में मिठाई पहुंची थी, जिसे 15 अगस्त को छात्रों को बांटने के लिए खोला गया. डिब्बा खुलते ही तेज दुर्गंध और फंगस लगे लड्डू देखकर छात्र अवाक रह गए.
छात्रों ने तत्काल हंगामा शुरू कर वार्डन और हॉस्टल प्रशासन को सूचित किया। वार्डन भी हालात देखकर चौंक गए और इस घटना को हास्यास्पद व गैर जिम्मेदाराना बताते हुए मिठाई को वापस करवाया. वार्डन ने कहा कि सोढाणी स्वीट्स जैसी नामी मिठाई कंपनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने तत्काल दुकानदार से संपर्क कर खराब लड्डू वापस कराए और नए लड्डुओं से स्थिति संभाली, जिससे हॉस्टल की साख बचाई जा सकी.
छात्रों का आरोप है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। खराब और फंगस लगे लड्डू अगर छात्रों को खिला दिए जाते तो फूड प्वाइजनिंग जैसी गंभीर समस्या हो सकती थी. छात्रों ने पूरे मामले की शिकायत फूड सेफ्टी विभाग में दी है और मांग की है कि इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए.
गौरतलब है कि सोढाणी स्वीट्स जयपुर की प्रतिष्ठित मिठाई दुकान मानी जाती रही है और इसके उत्पादों पर लोग आंख मूंदकर भरोसा करते है. लेकिन इस घटना ने मिठाई की गुणवत्ता और सेल्फ-लाइफ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
छात्रों का कहना है कि 15 अगस्त जैसे पवित्र मौके पर मिठास बांटने के बजाय फफूंद लगे लड्डू भेजकर सोढाणी स्वीट्स ने न केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है. अब सभी की निगाहें फूड सेफ्टी विभाग पर टिकी हैं कि वह कब तक जांच पूरी कर उचित कार्रवाई करेगा.
