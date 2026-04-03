Rajasthan News: राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS कार्यक्रम आज, विनोद जाखड़ ने किया पुरज़ोर विरोध

Vinod Jakhar Protest: एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आज होने वाले आरएसएस कार्यक्रम का पुरजोर विरोध किया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान, शोध और समानता के केंद्र होने चाहिए, न कि राजनीतिक गतिविधियों का मंच. जाखड़ ने आरएसएस की विचारधारा को संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के खिलाफ बताया.
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Rajasthan News: NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद झाखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS के कार्यक्रम का पुरजोर विरोध किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान को किसी भी प्रकार की वैचारिक या राजनीतिक गतिविधियों का मंच नहीं बनने देना चाहिए.
विनोद झाखड़ ने अपने बयान में कहा, “राजस्थान विश्वविद्यालय ज्ञान, शोध और समानता का केंद्र होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक या वैचारिक संगठन का प्रचार स्थल. हम RSS के कार्यक्रम का पुरजोर विरोध करते हैं.”
उन्होंने RSS की विचारधारा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह संविधान, लोकतंत्र, महिलाओं, शिक्षा और आरक्षण के मूल्यों के विपरीत है तथा समाज में विभाजन और नफरत को बढ़ावा देती है. झाखड़ ने आरोप लगाया कि कुलगुरु और राज्य सरकार शोध एवं शैक्षणिक विकास पर ध्यान देने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के लिए विश्वविद्यालय के माहौल को प्रभावित कर रही हैं.
झाखड़ ने याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी 30 सितंबर 2025 को विश्वविद्यालय में आयोजित RSS के शस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध किया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे किसी भी कार्यक्रम का वे सशक्त और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे.
NSUI नेताओं का मानना है कि विश्वविद्यालय परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना शैक्षणिक स्वायत्तता और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है. उन्होंने अपील की कि विश्वविद्यालय को राजनीति से दूर रखा जाए और इसे शुद्ध ज्ञान व अनुसंधान का केंद्र बनाया जाए.
यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर छात्र संगठनों के बीच तीखा मतभेद देखा जा रहा है. विनोद झाखड़ का यह विरोध NSUI की स्थायी नीति को दर्शाता है कि शिक्षा संस्थानों को किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या वैचारिक गतिविधियों से मुक्त रखा जाए.
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