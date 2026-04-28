/Rajasthan News : 30 जून से पहले निपटा लें ये काम, वरना बंद होगा राशन और जन आधार का लाभ !

Rajasthan News : आप अगर राजस्थान में रहते है और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. राज्य सरकार ने हाल ही में जन आधार के साथ ही राशन कार्ड को लेकर कुछ ऐसे कड़े नियम लागू किए हैं, जिनकी अनदेखी आपको नहीं करनी चाहिए.

क्योंकि अगर आपने समय रहते ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया तो आपको मिलने वाली मुफ्त राशन सुविधा और पेंशन तक प्रभावित हो सकती है.

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दरअसल, सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई थी कि हजारों की संख्या में अपात्र लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. अब इसे रोकने के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के तहत हर सदस्य का वेरिफिकेशन होना जरूरी है. कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीनों से राशन नहीं मिला है. उनके नाम अब लिस्ट से काटे जा रहे हैं.



याद रखें इन 3 गलतियों से बचें वरना नाम कट सकता है

नाम गलत या नाम में अंदर - अगर आपके जन आधार और आधार कार्ड में नाम या जन्मतिथि अलग-अलग है, तो आपकी किश्ते रुक सकती हैं.



मृत्यु या विवाह

परिवार में किसी मृत्यु होने या बेटी की शादी होने के बाद भी अगर नाम नहीं कटवाया गया है तो पूरे परिवार का कार्ड ब्लॉक हो सकता है.

मोबाइल नंबर

ई मित्र पर जाकर अपना नया मोबाइकल नंबर लिंक करवाना जरूरी है, क्योंकि अब हर ट्रांजेक्शन के लिए बायोमेट्रिक के साथ ओटीपी भी अनिवार्य है.

अपना स्टेटस कैसे चेक करें ?

ई मित्र केंद्र पर जांए और पेंडिंग केवाईसी स्टेटस चेक करवाएं. ये काम पूरी तरह निशुल्क नहीं है, लेकिन इसकी छोटी सी फीस एक बड़ी सरकारी मदद को आपके लिए सुरक्षित कर देगी.

राजस्थान सरकार आगामी बजट से पहले डेटा को पूरी तरह से क्लीन यानि की स्पष्ट रखना चाहती है. इसलिए जो लोग अब भी एक्टिव मोड में नहीं आए हैं तो उन्हे डेथ या शिफ्टेड कैटगरी में डाला जा सकता है.