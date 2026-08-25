/राजस्थान निकाय चुनाव 2026: 1.44 करोड़ वोटर्स की बल्ले-बल्ले! 9 और 11 सितंबर को सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान

Jaipur News: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने मतदाताओं के लिए अहम फैसला लिया है. वित्त विभाग ने प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनाव के मतदान वाले दिनों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश लोगों को बिना किसी परेशानी के मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर देने के उद्देश्य से किया गया है.

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पहले चरण में 9 सितंबर 2026, बुधवार और दूसरे चरण में 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को मतदान होगा. इन दोनों तारीखों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी NI Act के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा.

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दो चरणों में होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों के चुनाव का कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिया है. इसके तहत पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है.

इन चुनावों में प्रदेश के 309 शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं. इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं हैं. कुल 10,245 पार्षद पदों के लिए चुनाव होना है.

1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

राज्य में होने वाले इन निकाय चुनावों में कुल 1 करोड़ 44 लाख 3 हजार 853 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को देखते हुए मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सरकार के इस फैसले से सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले मतदाताओं को भी मतदान के लिए समय मिल सकेगा. हालांकि अवकाश संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ही प्रभावी रहेगा.

27 अगस्त को जारी होगी चुनावी अधिसूचना

चुनाव प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण चरण 27 अगस्त से शुरू होगा. इसी दिन चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उपलब्ध चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 14 सितंबर को मतगणना होगी. इसके बाद 21 सितंबर को निकाय प्रमुखों के चुनाव और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराने की भी तैयारी है. ऐसे में मौजूदा निकाय चुनाव को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए अहम परीक्षा माना जा रहा है. 309 नगरीय निकायों में होने वाला यह चुनाव आने वाले समय में प्रदेश की स्थानीय राजनीति की दिशा पर भी असर डाल सकता है.

वित्त विभाग की ओर से मतदान के दिनों में अवकाश की घोषणा के बाद अब चुनावी तैयारियों के साथ मतदाताओं के लिए मतदान की तारीखें भी और स्पष्ट हो गई हैं.