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Rajasthan Urban Local Body Election: किस इलाके में चला BJP का जादू और कौन पिछड़ा?

राजस्थान के शहरी निकाय चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया. कई मंत्रियों के क्षेत्रों में पार्टी ने सभी निकायों में जीत दर्ज की, जबकि कुछ मंत्रियों के क्षेत्रों में आधी जीत और आधी हार मिली. प्रेमचंद बैरवा और गौतम दक के क्षेत्रों में भाजपा बोर्ड बनाने में सफल नहीं रही. इन नतीजों के बाद मंत्रियों के प्रदर्शन और आगामी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Babulal Dhayal
Published:Sep 22, 2026, 05:00 PM IST | Updated:Sep 22, 2026, 05:00 PM IST
Rajasthan Urban Local Body Election: किस इलाके में चला BJP का जादू और कौन पिछड़ा?
Image Credit: Rajasthan Urban Local Body Election

Rajasthan Urban Local Body Election: राजस्थान के शहरी निकाय चुनावों में भाजपा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़ी सफलता दर्ज की है. सात नगर निगमों में कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर नगर निगम में जीत मिली, जबकि अधिकांश नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में भाजपा ने बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की.

इन नतीजों में मुख्यमंत्री के साथ सरकार के मंत्रियों की स्थानीय रणनीति और प्रबंधन की भी परीक्षा हुई. कई मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में भाजपा को जीत दिलाई, जबकि कुछ मंत्री अपने क्षेत्रों में पार्टी का बोर्ड बनाने में सफल नहीं हो सके.

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100 फीसदी सफलता वाले मंत्री
मालपुरा क्षेत्र में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में भाजपा ने चारों निकायों में जीत दर्ज की. मालपुरा, डिग्गी, टोडारायसिंह और लांबा हरिसिंह में भाजपा ने सफलता हासिल की. जवाहर सिंह बेढम के क्षेत्र भरतपुर में भाजपा के भरतपुर नगर निगम मेयर का निर्विरोध निर्वाचन हुआ. डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के क्षेत्र सवाई माधोपुर नगर परिषद में भाजपा ने बोर्ड बनाया, जबकि संजय शर्मा के क्षेत्र अलवर नगर निगम में भी भाजपा का बोर्ड बना.

मदन दिलावर के क्षेत्र रामगंजमंडी नगरपालिका में भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि सुकेत में सभापति का चुनाव होना बाकी है. हीरालाल नागर के क्षेत्र सांगोद नगरपालिका में भी भाजपा ने जीत हासिल की. सुरेश रावत के क्षेत्र पुष्कर नगर परिषद, अविनाश गहलोत के क्षेत्र जैतारण नगरपालिका और केके बिश्नोई के क्षेत्र गुढ़ामालानी की दोनों नगरपालिकाओं में भाजपा ने जीत दर्ज की.

50 फीसदी सफलता
कुछ मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा को एक निकाय में जीत और दूसरे में हार का सामना करना पड़ा. हेमंत मीणा के क्षेत्र प्रतापगढ़ नगर परिषद में भाजपा हार गई, जबकि अरनोद नगरपालिका में पार्टी ने जीत दर्ज की. जोगेश्वर गर्ग के क्षेत्र जालौर नगर परिषद में भाजपा को हार मिली, लेकिन सायला नगरपालिका में पार्टी जीत गई. ओटाराम देवासी के क्षेत्र सिरोही में भाजपा हारी, जबकि शिवगंज में जीत मिली. विजय सिंह चौधरी के क्षेत्र नावां में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि कुचामन में पार्टी ने जीत दर्ज की. झाबर सिंह खर्रा के क्षेत्र श्रीमाधोपुर में भाजपा जीती, लेकिन अजीतगढ़ में पार्टी को हार मिली.

इन मंत्रियों के क्षेत्र में नहीं बन पाया भाजपा का बोर्ड
कुछ मंत्रियों के लिए शहरी निकाय चुनाव के नतीजे चुनौतीपूर्ण रहे. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के क्षेत्र फागी और दूदू नगरपालिकाओं में भाजपा बोर्ड नहीं बना सकी और दोनों जगह कांग्रेस ने जीत दर्ज की. वहीं, गौतम दक के क्षेत्र बड़ी सादड़ी नगरपालिका में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने बोर्ड बनाया.

अजमेर में देवनानी की अग्निपरीक्षा
अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस को बोर्ड बनाने से रोक दिया. कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा वार्ड जीतने के बाद मेयर बनाने की स्थिति बनी थी, लेकिन वह बहुमत के लिए जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी. निर्दलीय पार्षदों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया और क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा मेयर बनाने में सफल रही.

पंचायत चुनावों से पहले बढ़ेगी मंत्रियों की चुनौती
शहरी निकाय चुनावों के नतीजों के बाद अब सरकार के मंत्रियों के प्रदर्शन की चर्चा तेज हो गई है. जिन मंत्रियों के क्षेत्रों में भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की है, उनके प्रदर्शन को संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि कमजोर नतीजे वाले मंत्रियों पर राजनीतिक चर्चा बढ़ सकती है. आगामी पंचायतीराज चुनाव इन नेताओं के लिए अगली बड़ी परीक्षा होंगे. मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों ने मंत्रियों के स्थानीय प्रदर्शन को लेकर सियासी बहस जरूर तेज कर दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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