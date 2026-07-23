/राजस्थान में यूरिया की मांग से 4 लाख टन अधिक आपूर्ति, इस बार नहीं रहेगी किल्लत!

Rajasthan News: राज्य में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने के बाद अब खरीफ फसलों में यूरिया की मांग जोर पकड़ रही है लेकिन किसानों को इस बार यूरिया की किल्लत नहीं होने दी जा रही है. कृषि विभाग की ओर से राज्य में प्रत्येक जिले में मांग के अनुसार, यूरिया और डीएपी उर्वरक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

दरअसल यूरिया और डीएपी की आपूर्ति पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित मात्रा के अनुरूप की जाती है. प्रत्येक सीजन से पहले कृषि विभाग केन्द्र सरकार से यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी आदि उर्वरकों की मांग बताता है.

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केन्द्र सरकार द्वारा उसी मात्रा में उर्वरक आवंटित करते हुए इनकी आपूर्ति दी जाती है. यह आपूर्ति ट्रेन रैकों के जरिए अलग-अलग जिलों में की जाती है. मौजूदा वित्त वर्ष में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात होने और रूस-यूक्रेन युद्ध पहले से जारी होने के चलते डीएपी और यूरिया की कमी की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कृषि विभाग के प्रयासों से अब यह आशंका छंट गई है. किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग की तैयारियां सफल होती दिख रही हैं. कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा वित्त वर्ष की शुरुआत से ही यूरिया-डीएपी की आपूर्ति को लेकर नजर बनाए हुए हैं.

मांग से 4 लाख टन आपूर्ति अधिक

खरीफ 2026 में अप्रैल से जुलाई 2026 तक के आंकड़े

राज्य सरकार ने 6.90 लाख मैट्रिक टन यूरिया की मांग की थी

इसके विरूद्ध 23 जुलाई तक 10.68 लाख मैट्रिक टन यूरिया आ चुका

वर्तमान में 3.72 लाख मैट्रिक टन यूरिया का स्‍टॉक राज्य में उपलब्‍ध

राज्य ने अप्रैल से जुलाई तक 3.30 लाख मैट्रिक डीएपी की मांग की

इसके विरूद्ध अब तक 2.59 लाख मैट्रिक टन डीएपी आ चुका

वर्तमान में राज्य में 0.70 लाख मैट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्‍ध

डीएपी का वैकल्पिक उर्वरक एनपीके 0.72 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध

1.61 लाख मैट्रिक टन एसएसपी भी राज्य में है उपलब्‍ध

डीएपी की मांग कम, रबी सीजन में बढ़ेगी आपूर्ति

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि किसानों के लिए इस बार खरीफ सीजन में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष पहले से मांग बता दी गई थी. केन्द्र सरकार से राज्य को लगातार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति हो रही है. खरीफ सीजन में डीएपी की मांग कम रहती है, लेकिन रबी सीजन के दौरान डीएपी को लेकर भी केन्द्र से समन्वय कर आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे. कृषि विभाग के इन प्रयासों से इस बार राज्य में अब तक कहीं भी यूरिया या डीएपी की किल्लत नहीं हुई है. कृषि विभाग को उम्मीद है कि आपूर्ति इसी तरह बने रहने पर इस सीजन में फसलों के लिए उर्वरकों की कमी नहीं रहेगी.