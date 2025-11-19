राजस्थान वाहन चालक Admit Card 2025 आउट, rssb.rajasthan.gov.in क्लिक कर ऐसे करें डाउनलोड

RSSB Vahan Vhalak Vdmit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) द्वारा आयोजित की जा रही वाहन चालक भर्ती परीक्षा (2025) के Admit Card आज, 19 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किए जाएंगे. यह परीक्षा 23 नवंबर को आयोजित की जाएगी.

परीक्षा विवरण

परीक्षा तिथि: 23 नवंबर 2025

परीक्षा समय: दोपहर 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (एक ही शिफ्ट में).

एडमिट कार्ड जारी: 19 नवंबर 2025

Admit Card डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं. फिर होमपेज पर, "महत्वपूर्ण लिंक" अनुभाग के तहत वाहन चालक के लिए "एडमिट कार्ड" लिंक पर क्लिक करें. Admit Card डाउनलोड पृष्ठ पर, "एडमिट कार्ड डाउनलोड" लिंक पर क्लिक करें.अपना आवेदन संख्या (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें. सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपना Admit Card डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें.

Exam Pattern और आवश्यक दस्तावेज़

Rajasthan Vahan Chalak Exam Pattern विवरण प्रश्नों की संख्या 120 कुल अंक 200 परीक्षा की अवधि 2 घंटे प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न नेगेटिव मार्किंग ⅓ अंक की कटौती

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

RSSB वाहन चालक प्रवेश पत्र (Admit Card) का प्रिंट आउट.एक मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड - जिस पर जन्मतिथि अंकित हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर आईडी). एक हालिया रंगीन फोटो (2.5 सेमी x 2.5 सेमी). नीला/काला बॉल पेन. बिना Admit Card प्रिंट आउट के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.



