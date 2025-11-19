Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान वाहन चालक Admit Card 2025 आउट, rssb.rajasthan.gov.in क्लिक कर ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan News: राजस्थान RSSB वाहन चालक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर 2025 को आयोजित होगी, जिसके Admit Card आज 19 नवंबर को rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होंगे. परीक्षा में 120 प्रश्न (कुल 200 अंक) होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी.Admit Card के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 19, 2025, 04:43 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 04:43 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में यहां 6 करोड़ की लागत से बनेगी लंबी सीसी सड़क! सफर होगा आसान
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में यहां 6 करोड़ की लागत से बनेगी लंबी सीसी सड़क! सफर होगा आसान

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं हुई जारी, राजस्थान के लाखों किसानों के खातों में आए 2000 रुपये!
6 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं हुई जारी, राजस्थान के लाखों किसानों के खातों में आए 2000 रुपये!

जयपुर में बाबा ने दिए गर्भपात करवाने के आदेश! बोला- पेट में लड़की है अगली बार होगा लड़का
6 Photos
Jaipur Pregnant Woman Case

जयपुर में बाबा ने दिए गर्भपात करवाने के आदेश! बोला- पेट में लड़की है अगली बार होगा लड़का

Stress-Free Life चाहिए? तो Metro नहीं, Udaipur बन रहा है प्रोफेशनल्स की पहली पसंद!
8 Photos
udaipur news

Stress-Free Life चाहिए? तो Metro नहीं, Udaipur बन रहा है प्रोफेशनल्स की पहली पसंद!

राजस्थान वाहन चालक Admit Card 2025 आउट, rssb.rajasthan.gov.in क्लिक कर ऐसे करें डाउनलोड

RSSB Vahan Vhalak Vdmit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) द्वारा आयोजित की जा रही वाहन चालक भर्ती परीक्षा (2025) के Admit Card आज, 19 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किए जाएंगे. यह परीक्षा 23 नवंबर को आयोजित की जाएगी.

परीक्षा विवरण

परीक्षा तिथि: 23 नवंबर 2025
परीक्षा समय: दोपहर 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (एक ही शिफ्ट में).
एडमिट कार्ड जारी: 19 नवंबर 2025

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

Admit Card डाउनलोड करने की प्रक्रिया
उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं. फिर होमपेज पर, "महत्वपूर्ण लिंक" अनुभाग के तहत वाहन चालक के लिए "एडमिट कार्ड" लिंक पर क्लिक करें. Admit Card डाउनलोड पृष्ठ पर, "एडमिट कार्ड डाउनलोड" लिंक पर क्लिक करें.अपना आवेदन संख्या (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें. सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपना Admit Card डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें.

Exam Pattern और आवश्यक दस्तावेज़

Rajasthan Vahan Chalak Exam Patternविवरण
प्रश्नों की संख्या120
कुल अंक200
परीक्षा की अवधि2 घंटे
प्रकारवस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न
नेगेटिव मार्किंग⅓ अंक की कटौती

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

RSSB वाहन चालक प्रवेश पत्र (Admit Card) का प्रिंट आउट.एक मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड - जिस पर जन्मतिथि अंकित हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर आईडी). एक हालिया रंगीन फोटो (2.5 सेमी x 2.5 सेमी). नीला/काला बॉल पेन. बिना Admit Card प्रिंट आउट के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news