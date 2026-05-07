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बुजुर्गों की अधूरी आस्था होगी पूरी, राजस्थान सरकार उठाएगी आपके तीर्थ दर्शन का पूरा खर्च, AC कोच में मिलेगा 'VIP' सुकून

Jaipur News : उम्र के उस पड़ाव पर जब कदम धीमे पड़ जाते हैं. तब मन में बस एक ही चाह बाकी रह जाती है. जीवन में एक बार अपने आराध्य के दर पर माथा टेकने की. जिसे राजस्थान सरकार पूरा करने को तैयार है.मई के आखिरी सप्ताह में आवेदन शुरू होने वाले हैं.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byKashi Ram
Published: May 07, 2026, 01:55 PM|Updated: May 07, 2026, 01:55 PM
बुजुर्गों की अधूरी आस्था होगी पूरी, राजस्थान सरकार उठाएगी आपके तीर्थ दर्शन का पूरा खर्च, AC कोच में मिलेगा 'VIP' सुकून
Image Credit: file photo

Jaipur News : राजस्थान सरकार, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के नियमों में बदलाव कर चुकी है. अब बुजुर्गों को जनाधार की तकनीकी उलझनों में नहीं फंसना पड़ेगा, क्योंकि आवेदन सदस्य क्रमांक से भी हो सकेंगे. यानी जो श्रद्धालु अब तक सिर्फ दस्तावेजी गड़बड़ियों की वजह से यात्रा से वंचित रह जाते थे, उन्हें भी इस बार मौका मिलेगा. सरकार 50 हजार बुजुर्गों को ट्रेन और 6 हजार को हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन करवाएगी और इस बार सुरक्षा से लेकर सुविधा तक हर इंतजाम पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

देवस्थान विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को बनाया आसान

राजस्थान के हजारों बुजुर्गों के लिए इस बार तीर्थ यात्रा पर जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. पिछले साल तक जनाधार कार्ड की तकनीकी उलझनों में फंसी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अब नए बदलावों के साथ राहत देने जा रही है. देवस्थान विभाग इस बार आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी में जुटा है, ताकि उम्र और दस्तावेजी गड़बड़ियों के कारण कोई भी बुजुर्ग यात्रा से वंचित न रहे. दरअसल, बीते वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए थे, जहां जनाधार में परिवार के दो सदस्यों के नाम जुड़े होने और उनमें से किसी एक की उम्र निर्धारित सीमा से कम होने पर दोनों के आवेदन अटक जाते थे. इससे कई पात्र वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं ले पाए. अब विभाग इस समस्या का समाधान निकालते हुए आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत केवल जनाधार नंबर ही नहीं, बल्कि सदस्य क्रमांक के जरिए भी आवेदन किए जा सकेंगे. इससे पात्र बुजुर्गों की पहचान अलग-अलग हो सकेगी और आवेदन निरस्त होने की समस्या कम होगी.

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मई के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू !

देवस्थान विभाग के अधिकारियों के अनुसार मई के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है. पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और तकनीकी जानकारी से दूर बुजुर्ग भी आसानी से आवेदन कर सकें. विभाग का मानना है कि इस बदलाव से योजना का दायरा और बढ़ेगा तथा ज्यादा जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे.

ट्रेन से इन 15 तीर्थस्थलों की यात्रा

1. हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ

2. सम्मेद शिखर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ

3. मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या

4. द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ

5. तिरुपति-प‌द्मावती

6. कामाख्या-गुवाहटी-गंगासागर-कोलकाता

7. जगन्नाथपुरी-कोणार्क

8. रामेश्वरम-मदुरई

9. वैष्णोदेवी-अमृतसर-वाघा बॉर्डर

10. गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल (चर्च आदि)

11. महाकालेश्वर, उज्जैन

12. ओंकारेश्वर-त्रयंबकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा

13. बिहार शरीफ

14. श्री हुजूर साहिब (नांदेड़, महाराष्ट्र)

15. पटना साहिब (पटना, बिहार)

हवाई जहाज द्वारा: पशुपतिनाथ-काठमांडू (नेपाल)

  • आईआरसीटीसी की एसी कोच वाली ट्रेनों पर योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष थीम आधारित ब्रांडिंग की जाएगी
  • 80 पार आयु वर्ग के लिए अपडेट पोर्टल में संशोधन किया जा रहा है ताकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों और उनके सहायकों का चयन हवाई यात्रा की लॉटरी सूची में आसानी से हो सके
  • वेटिंग लिस्ट का नया नियम रेल यात्रा में कोई भी सीट खाली न रहे, इसके लिए मुख्य सूची के साथ 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी
  • आय घोषणा अनिवार्य आवेदकों को अपनी आय और पूर्व में यात्रा नहीं करने का स्व-घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा
  • हवाई यात्रियों के लिए ठहरने की सुविधा हवाई यात्रा में देरी होने पर जयपुर में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था अब आईआरसीटीसी द्वारा की जाएगी

देशभर के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी

राज्य सरकार ने इस वर्ष वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए बड़ा बजट भी तय किया है. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. योजना के तहत 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से देशभर के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, जबकि 6 हजार बुजुर्गों को हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे. पिछले वर्ष लगभग 49,787 यात्रियों ने रेल यात्रा और 6 हजार ने हवाई यात्रा का लाभ लिया था. जिस पर करीब 155 करोड 27 लाख 26 हजार 996 खर्च हुए. इस बार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर भी विशेष फोकस रखा गया है. लंबे समय बाद फिर से जीआरपीएफ जवानों की तैनाती ट्रेन में की जाएगी. हर ट्रेन में एक हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. वर्ष 2017 तक यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन बाद में सुरक्षा की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के माध्यम से संचालित होने लगी थी. इसके अलावा हर ट्रेन में मेडिकल स्टाफ और ट्रेन प्रभारी भी मौजूद रहेंगे ताकि यात्रा के दौरान बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. विभाग ने साफ किया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी यात्राएं केवल एसी कोच में करवाई जाएंगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आरामदायक सफर मिल सके. सरकार और देवस्थान विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से तीर्थ यात्रा योजना वास्तव में आम बुजुर्गों तक पहुंचेगी और आस्था की राह अब पहले से कहीं ज्यादा आसान बन सकेगी.

बहरहाल, आखिर उम्र के इस पड़ाव पर हर बुजुर्ग की एक इच्छा होती है, जीवनभर जिम्मेदारियां निभाने के बाद कभी शांति से भगवान के दर पर माथा टेकने की. कई बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनकी आंखों में वर्षों से द्वारका, सोमनाथ या पशुपतिनाथ के दर्शन का सपना पलता रहा, लेकिन आर्थिक बाधाएं उन्हें रोकती रहीं. अब सरकार इस योजना से हजारों बुजुर्गों की अधूरी आस्था यात्रा भी पूरी हो सकेगी. क्योंकि बुजुर्गों के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संतुष्टि और भावनात्मक सुकून से जुड़ा अवसर है.

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