RSSB VDO 2025: ड्रेस कोड का उल्लंघन तो एंट्री बैन! VDO परीक्षा 2025 में ये चीजें पहनना मना

Jaipur VDO Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन आज, 2 नवंबर को किया जाएगा. इस महत्वपूर्ण परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जयपुर जिले में 250 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने सभी अभ्यर्थियों को मौसम को देखते हुए समय से पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया है. उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी न करने की सख्त चेतावनी दी है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है.

अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने सख्त ड्रेस कोड लागू किया है: पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट/टी-शर्ट/कुर्ता, पायजामा या पैंट पहन सकते हैं.जींस पहनने की अनुमति नहीं होगी.सलवार-सूट, चुन्नी, साड़ी, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट/कुर्ता, या ब्लाउज पहन सकती हैं. बालों में केवल साधारण रबड़ बैंड की अनुमति है.अभ्यर्थी बिना मेटल या बड़े बटन वाले स्वेटर या पूरी बाहों की गर्म जर्सी पहन सकते हैं.हवाई चप्पल, सेंडल, छोटे जूते और मोजे पहनकर आने की अनुमति दी गई है.कांच की पतली चूड़ियां, सादा कलावा या जनेऊ (बिना मेटल के) पहनने की अनुमति है.

सिख अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान

सिख धर्म के अभ्यर्थियों को धार्मिक प्रतीक कड़ा, कृपाण और पगड़ी धारण करने की अनुमति होगी. हालांकि, कृपाण छोटी साइज की और कवर्ड होनी चाहिए, जिसे परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे अभ्यर्थियों को सुरक्षा जांच पूरी करने के लिए दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है.

करौली में 11 केंद्रों पर 4008 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 कल, 2 नवंबर को जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

करौली जिले में परीक्षा के लिए कुल 4,008 परीक्षार्थी आवंटित किए गए हैं. जिसके लिए जिला मुख्यालय पर कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी. सह-समन्वयक सर्वेशकुमार गुप्ता ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले यानी 10 बजे तक ही केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा.

सुरक्षा और निगरानी

परीक्षा में पारदर्शिता और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं: प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, और प्रत्येक केंद्र पर दो वीडियोग्राफर लगाए गए हैं. सभी केंद्रों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, और मोबाइल पुलिसकर्मियों की टीम भी गठित की गई है. परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित ड्रेस कोड लागू रहेगा, जिसका पालन करना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है.

परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 11 केन्द्राधीक्षक, 13 अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, 17 पर्यवेक्षक, 6 डिप्टी कॉर्डीनेटर और 395 वीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है.

अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमराज परिडवाल को इस परीक्षा के लिए समन्वयक बनाया गया है.

