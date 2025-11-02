Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan VDO Exam 2025: राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा, 850 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों का महामुकाबला आज

Rajasthan State Staff Selection Board: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आज सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक 38 जिलों में आयोजित हो रही है. 850 पदों के लिए 5 लाख 12 हजार से अधिक अभ्यर्थी मैदान में हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 02, 2025, 07:25 AM IST | Updated: Nov 02, 2025, 07:25 AM IST

Trending Photos

VDO Exam News: बस में खचा-खच भरकर VDO की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी, भीषण भीड़ देख हवा-हवाई हुए प्रशासन के सभी दावे
8 Photos
Rajasthan VDO Recruitment 2025

VDO Exam News: बस में खचा-खच भरकर VDO की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी, भीषण भीड़ देख हवा-हवाई हुए प्रशासन के सभी दावे

उदयपुर में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी, बौछारों से भीगेगा एक-एक कोना, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Udaipur Weather Update

उदयपुर में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी, बौछारों से भीगेगा एक-एक कोना, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में जारी हुए सोने-चांदी के भाव, जानें आपने शहर में आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में जारी हुए सोने-चांदी के भाव, जानें आपने शहर में आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट, एक्टिव हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, पढ़ें मौसम का हाल
9 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट, एक्टिव हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, पढ़ें मौसम का हाल

Rajasthan VDO Exam 2025: राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा, 850 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों का महामुकाबला आज

Rajasthan VDO Recruitment Exam 2025: राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी. 850 पदों के लिए प्रदेश के 38 जिलों में 5 लाख 12 हजार से अधिक अभ्यर्थी कतार में हैं. परीक्षा की निगरानी के लिए 1570 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें जयपुर में 250 और जोधपुर में 119 केंद्र शामिल हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि जींस या अनुचित वस्त्र न पहनें, तथा सुबह 10 बजे के बाद केंद्रों में प्रवेश निषेध है. यह परीक्षा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने वाली है.

सख्त निगरानी और सुगमता सुनिश्चित

प्रदेश भर में परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस, नगर निगम, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा, विद्युत, रोडवेज और JCTSL जैसे विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जयपुर जिले में 93,588 पंजीकृत अभ्यर्थी 250 केंद्रों पर परीक्षा देंगे. कलेक्ट्रेट के कक्ष नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जहां दूरभाष नंबर 0141-2206699 पर केंद्रों की जानकारी और शिकायत निस्तारण होगा. जोधपुर में 40,272 अभ्यर्थी 119 केंद्रों पर उपस्थित होंगे, जो 49 सरकारी और 70 निजी विद्यालयों के 1,678 कमरों में फैले हैं. यहां 21 फ्लाइंग स्क्वॉड, 56 उप-समन्वयक और 4,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, लेकिन प्रवेश 10 बजे तक ही अनुमत है. अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है. जींस या ढीले वस्त्रों से परहेज करें, ताकि सुरक्षा जांच में कोई असुविधा न हो. मौसम विभाग की चेतावनी के बीच यातायात व्यवस्था मजबूत रखी गई है. सफल अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देंगे, जो राज्य सरकार की 'ग्रामीण सशक्तिकरण' योजना का हिस्सा है. परीक्षा के बाद परिणाम जल्द जारी होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news