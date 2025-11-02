Rajasthan VDO Recruitment Exam 2025: राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी. 850 पदों के लिए प्रदेश के 38 जिलों में 5 लाख 12 हजार से अधिक अभ्यर्थी कतार में हैं. परीक्षा की निगरानी के लिए 1570 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें जयपुर में 250 और जोधपुर में 119 केंद्र शामिल हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि जींस या अनुचित वस्त्र न पहनें, तथा सुबह 10 बजे के बाद केंद्रों में प्रवेश निषेध है. यह परीक्षा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने वाली है.

सख्त निगरानी और सुगमता सुनिश्चित

प्रदेश भर में परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस, नगर निगम, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा, विद्युत, रोडवेज और JCTSL जैसे विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जयपुर जिले में 93,588 पंजीकृत अभ्यर्थी 250 केंद्रों पर परीक्षा देंगे. कलेक्ट्रेट के कक्ष नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जहां दूरभाष नंबर 0141-2206699 पर केंद्रों की जानकारी और शिकायत निस्तारण होगा. जोधपुर में 40,272 अभ्यर्थी 119 केंद्रों पर उपस्थित होंगे, जो 49 सरकारी और 70 निजी विद्यालयों के 1,678 कमरों में फैले हैं. यहां 21 फ्लाइंग स्क्वॉड, 56 उप-समन्वयक और 4,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है.

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, लेकिन प्रवेश 10 बजे तक ही अनुमत है. अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है. जींस या ढीले वस्त्रों से परहेज करें, ताकि सुरक्षा जांच में कोई असुविधा न हो. मौसम विभाग की चेतावनी के बीच यातायात व्यवस्था मजबूत रखी गई है. सफल अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देंगे, जो राज्य सरकार की 'ग्रामीण सशक्तिकरण' योजना का हिस्सा है. परीक्षा के बाद परिणाम जल्द जारी होंगे.

