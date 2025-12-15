राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज होगा जारी, 850 पदों पर होनी है भर्ती

RSSB VDO result: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSSB) आज यानी 15 दिसंबर 2025 को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है.

आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें परिणाम

नतीजे का ऐलान होने के बाद, सभी अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे. रिजल्ट पहले 12 दिसंबर को जारी होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया था. अब परिणाम आज किसी भी समय घोषित होने की संभावना है.

भर्ती परीक्षा और पदों का विवरण, परीक्षा तिथि

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण विकास अधिकारी के कुल 850 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है.

परिणाम चेक करने के आसान

स्टेप्सअभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं. फिर होमपेज पर दिए गए 'RSSB Rajasthan VDO Result 2025' लिंक पर क्लिक करें. रिजल्ट का पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. इस पीडीएफ में सर्च बॉक्स (Ctrl+F) का उपयोग करके अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. यदि आपका नाम/रजिस्ट्रेशन नंबर लिस्ट में प्रदर्शित होता है, तो आप सफल माने जाएंगे. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा और अपडेट्स के लिए वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें.

