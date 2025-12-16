Zee Rajasthan
RSSB VDO Result 2025: राजस्थान VDO रिजल्ट तैयार, जल्द होगा जारी, चेयरमैन ने दी जानकारी

Rajasthan News: राजस्थान VDO भर्ती 2025 का परिणाम तैयार है पर अभी जारी नहीं हुआ है. RSSB चेयरमैन ने बताया कि अगली बोर्ड बैठक में इस पर विचार होगा. रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in} पर PDF मेरिट लिस्ट के रूप में आएगा. सफल उम्मीदवार अगले चरण दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाएंगे.

Published: Dec 16, 2025, 11:02 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 11:02 AM IST

Rajasthan VDO Result 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के चेयरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर जानकारी साझा की है कि VDO परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो चुका है, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणवश इसे फिलहाल कंसीडर नहीं किया जा सका है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली बोर्ड बैठक में इस पर विचार किए जाने का प्रयास किया जाएगा.

परिणाम PDF फॉर्मेट में होगा जारी
लिखित परीक्षा जो 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी, उसमें शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी अपना परिणाम RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे.राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी रिजल्ट 2025 को मेरिट लिस्ट PDF के रूप में ऑनलाइन जारी किया जाएगा. अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद PDF में अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर अपनी चयन स्थिति चेक कर सकेंगे.

मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ भी होगी जारी
VDO रिजल्ट के साथ ही राजस्थान VDO मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे. मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे, जबकि कट-ऑफ श्रेणीवार (General, OBC, SC, ST आदि) जारी की जाएगी.

सफल उम्मीदवारों के लिए अगला चरण
परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा. यह अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (दस्तावेज सत्यापन) होगा. इससे जुड़ी पूरी जानकारी RSSB बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी की जाएगी.सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से संबंधित किसी भी लाइव और लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से rssb.rajasthan.gov.in पर नजर बनाए रखें.

