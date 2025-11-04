Zee Rajasthan
राजस्थान के सब्जी विक्रेता की चमकी किस्मत, लॉटरी में जीते 11 करोड़ रुपये

Kotputli News: कोटपूतली में एक साधारण सब्जी विक्रेता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. पंजाब राज्य लॉटरी के दिवाली बंपर 2025 में कोटपूतली बहरोड़ जिले के निवासी अमित सेहरा ने पहला इनाम जीत लिया है.

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली में एक साधारण सब्जी विक्रेता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. पंजाब राज्य लॉटरी के दिवाली बंपर 2025 में कोटपूतली बहरोड़ जिले के निवासी अमित सेहरा ने पहला इनाम जीत लिया है. 32 वर्षीय अमित सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं और रोज की आमदनी से घर चलाते हैं.

अमित ने यह टिकट बठिंडा से 500 रुपये में खरीदी थी और टिकट नंबर A438586 ने उनकी किस्मत पलट दी. लॉटरी का ड्रॉ 31 अक्टूबर को लुधियाना में शाम 8 बजे निकाला गया. पहले इनाम के तौर पर 11 करोड़ रुपये की घोषणा की गई. जानकारी के मुताबिक अमित आज शाम अपने परिवार के साथ बठिंडा पहुंचे और दावा प्रक्रिया पूरी की.

इस जीत के बाद उनके परिवार और दोस्तों समेत मोहल्ले में खुशी का माहौल है और लोग अमित की किस्मत और मेहनत दोनों की चर्चा कर रहे हैं. दिवाली बंपर में दूसरे इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपये और तीसरे इनाम के तौर पर 50 लाख रुपये का प्रावधान था. अमित का कहना है कि इतनी बड़ी राशि मिलना सपने जैसा है और वह इस रकम का उपयोग परिवार की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई में करेंगे.

कोटपूतली के रामगंजमंडी के आनंद विहार कॉलोनी स्थित खण्डर मकान के अंदर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रामगंजमंडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक की पहचान बलराम मीणा निवासी हनुवत खेड़ा के रूप में हुई. सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुचें, जहां परिजनों की सहमति से बिना पोस्टमार्टम के पुलिस ने शव परिजनों को सौप दिया.

पुलिस के अनुसार, शव करीब चार से पांच दिन पुराना है. परिजनों ने बताया कि बलराम ड्राइवर का काम करता था और 20 अक्टूबर से घर से लापता था. परिवार का कहना है कि मृतक वाहन चलाने के काम से अक्सर बाहर रहता था. इसलिए उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

