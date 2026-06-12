Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश

ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश

Jaipur News : राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक नया आदेश निकाला है. राज्य सरकार का राजस्व जुटाने की दिशा में परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि ऐसे परिवहन वाहन, जो दूसरे राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवा रहे हैं. उन्हें बाहर से फिटनेस करवाने के बावजूद राजस्थान में लागू ग्रीन टैक्स देना होगा.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byKashi Ram
Published: Jun 12, 2026, 03:36 PM|Updated: Jun 12, 2026, 03:36 PM
ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश
Image Credit: Rajasthan Vehicle Rules

Rajasthan Vehicle Rules : राजस्थान के परिवहन श्रेणी के वाहन मालिकों के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है. अब तक पड़ोसी राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवाने वाले वाहन मालिक ग्रीन टैक्स से नहीं बच सकेंगे. बिना ग्रीन टैक्स चुकाने वाले वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा. दरअसल राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक नया आदेश निकाला है. राज्य सरकार का राजस्व जुटाने की दिशा में परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि ऐसे परिवहन वाहन, जो दूसरे राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवा रहे हैं. उन्हें बाहर से फिटनेस करवाने के बावजूद राजस्थान में लागू ग्रीन टैक्स देना होगा.

क्यों लाया गया परिवहन विभाग की तरफ से ये आदेश ?

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल वाहनों की फिटनेस के समय राजस्थान में परिवहन विभाग की तरफ से ग्रीन टैक्स वसूला जाता है. जबकि पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड में वाहनों से फिटनेस के समय ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाता. ग्रीन टैक्स बचाने की जुगत में कई बार ऐसे वाहन जब पड़ोसी राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर वाहनों की फिटनेस बनवा लेते हैं. आपको बता दें कि वर्तमान में वाहनो की फिटनेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स के जरिए की जाती है. एटीएस से की जाने वाली फिटनेस पूरे देश में मान्य रहती है. इस बारे में परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई बार दूसरे राज्यों में वाहन के जाए बगैर ही फिटनेस जारी कर दी जाती है. इसे देखते हुए भी परिवहन विभाग ने यह नया आदेश निकाला है.

राजस्थान में अभी कितना है ग्रीन टैक्स

- टैक्सी, ऑटो, पिकअप आदि छोटी गाड़ियों के लिए ग्रीन टैक्स की श्रेणी अलग

- 6 साल तक के पुराने छोटे वाहनों के लिए 1500 रुपए ग्रीन टैक्स

- 6 से 10 साल तक पुरानी गाड़ियों पर 3 हजार रुपए ग्रीन टैक्स

- 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए 15 हजार रुपए तक ग्रीन टैक्स लगता है

- वहीं बस, ट्रक और अन्य बड़े यात्री व भारी वाहनों के लिए अलग ग्रीन टैक्स

- 6 साल तक पुराने भारी व यात्री वाहनों के लिए 4 हजार रुपए ग्रीन टैक्स

- 6 से 10 साल अवधि के वाहनों के लिए 5 हजार रुपए ग्रीन टैक्स

- वहीं 10 साल या इससे अधिक पुराने वाहनों का ग्रीन टैक्स 20 हजार रुपए तक

वाहन फिटनेस में देरी, तो भी होगी कार्रवाई

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी कर कर कहा है कि जिन वाहनों ने फिटनेस प्रमाण पत्र के समय ग्रीन टैक्स नहीं भरा है या जिन्होंने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वाहनों की फिटनेस नहीं करवाई है. ऐसे वाहनों से बकाया ग्रीन टैक्स की वसूली सुनिश्चित की जाए. ऐसे सभी वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में मानते हुए टैक्स लेने के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ग्रीन टैक्स का अलग जीआईआर रजिस्टर संधारित करने के भी निर्देश दिए हैं. जिससे कि ग्रीन टैक्स चुकाने वाले और नहीं चुकाने वाले वाहनों का डेटा संधारित किया जा सके. कुल मिलाकर ग्रीन टैक्स बचाने के लिए अन्य राज्यों से वाहन फिटनेस कराने वाले वाहन मालिकों के लिए अब परेशानी खड़ी हो गई है. अगर उन्होंने बाहर से फिटनेस करवाई भी, तो भी उन्हें राजस्थान में लगने वाला ग्रीन टैक्स चुकाना ही होगा.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान SET 2026 का इंतजार खत्म! 14 जून से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल, राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र रखता है और सटीक और विश्वसनीय खबरें दिखाता है. जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि राजस्थान के विकास में आप भी हैं भागीदार और अपनी राय हमारे साथ सांझा कीजिए.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश
Rajasthan News
2
Rajasthan News
3
Jhalawar News
4
Pratapgarh news
5
CM Bhajan Lal Sharma