/ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश

Rajasthan Vehicle Rules : राजस्थान के परिवहन श्रेणी के वाहन मालिकों के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है. अब तक पड़ोसी राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवाने वाले वाहन मालिक ग्रीन टैक्स से नहीं बच सकेंगे. बिना ग्रीन टैक्स चुकाने वाले वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा. दरअसल राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक नया आदेश निकाला है. राज्य सरकार का राजस्व जुटाने की दिशा में परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि ऐसे परिवहन वाहन, जो दूसरे राज्यों में वाहनों की फिटनेस करवा रहे हैं. उन्हें बाहर से फिटनेस करवाने के बावजूद राजस्थान में लागू ग्रीन टैक्स देना होगा.

क्यों लाया गया परिवहन विभाग की तरफ से ये आदेश ?

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दरअसल वाहनों की फिटनेस के समय राजस्थान में परिवहन विभाग की तरफ से ग्रीन टैक्स वसूला जाता है. जबकि पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड में वाहनों से फिटनेस के समय ग्रीन टैक्स नहीं वसूला जाता. ग्रीन टैक्स बचाने की जुगत में कई बार ऐसे वाहन जब पड़ोसी राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर वाहनों की फिटनेस बनवा लेते हैं. आपको बता दें कि वर्तमान में वाहनो की फिटनेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स के जरिए की जाती है. एटीएस से की जाने वाली फिटनेस पूरे देश में मान्य रहती है. इस बारे में परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई बार दूसरे राज्यों में वाहन के जाए बगैर ही फिटनेस जारी कर दी जाती है. इसे देखते हुए भी परिवहन विभाग ने यह नया आदेश निकाला है.

राजस्थान में अभी कितना है ग्रीन टैक्स

- टैक्सी, ऑटो, पिकअप आदि छोटी गाड़ियों के लिए ग्रीन टैक्स की श्रेणी अलग

- 6 साल तक के पुराने छोटे वाहनों के लिए 1500 रुपए ग्रीन टैक्स

- 6 से 10 साल तक पुरानी गाड़ियों पर 3 हजार रुपए ग्रीन टैक्स

- 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए 15 हजार रुपए तक ग्रीन टैक्स लगता है

- वहीं बस, ट्रक और अन्य बड़े यात्री व भारी वाहनों के लिए अलग ग्रीन टैक्स

- 6 साल तक पुराने भारी व यात्री वाहनों के लिए 4 हजार रुपए ग्रीन टैक्स

- 6 से 10 साल अवधि के वाहनों के लिए 5 हजार रुपए ग्रीन टैक्स

- वहीं 10 साल या इससे अधिक पुराने वाहनों का ग्रीन टैक्स 20 हजार रुपए तक

वाहन फिटनेस में देरी, तो भी होगी कार्रवाई

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी कर कर कहा है कि जिन वाहनों ने फिटनेस प्रमाण पत्र के समय ग्रीन टैक्स नहीं भरा है या जिन्होंने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वाहनों की फिटनेस नहीं करवाई है. ऐसे वाहनों से बकाया ग्रीन टैक्स की वसूली सुनिश्चित की जाए. ऐसे सभी वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में मानते हुए टैक्स लेने के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ग्रीन टैक्स का अलग जीआईआर रजिस्टर संधारित करने के भी निर्देश दिए हैं. जिससे कि ग्रीन टैक्स चुकाने वाले और नहीं चुकाने वाले वाहनों का डेटा संधारित किया जा सके. कुल मिलाकर ग्रीन टैक्स बचाने के लिए अन्य राज्यों से वाहन फिटनेस कराने वाले वाहन मालिकों के लिए अब परेशानी खड़ी हो गई है. अगर उन्होंने बाहर से फिटनेस करवाई भी, तो भी उन्हें राजस्थान में लगने वाला ग्रीन टैक्स चुकाना ही होगा.