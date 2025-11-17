Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में पशुओं को दी गई 'खतरनाक' दवाइयां! 2 बड़ी कंपनियों की खुली पोल

राजस्थान के पशुपालन विभाग में सप्लाई की गई दो दवाओं के अमानक पाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है. दौसा और सिरोही जिलों से लिए गए सैंपल की लैब रिपोर्ट में दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से कम निकली.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 17, 2025, 07:41 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 07:41 PM IST

Trending Photos

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां
8 Photos
jaipur news

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!
7 Photos
PM Kisan Yojana

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?

राजस्थान में पशुओं को दी गई 'खतरनाक' दवाइयां! 2 बड़ी कंपनियों की खुली पोल

Jaipur News: राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाओं में सप्लाई की गई 2 अमानक दवाओं का मामला गरमाया हुआ है. पशुपालन विभाग ने दवा कंपनियों पर कार्रवाई तो की है, लेकिन यह महज खानापूर्ति नजर आ रही है. अमानक दवा सप्लाई करने वाली कंपनियों पर धोखाधड़ी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई नहीं की जा रही है जबकि विभाग को हर साल कुछ दवाएं अमानक श्रेणी की मिलती हैं.

दरअसल बगैर दवाओं का परीक्षण किए फील्ड में सप्लाई कर दिए जाने और अब दवाओं के अमानक निकलने के मामले में पशुपालन विभाग का रवैया सुस्ती भरा रहा है. पिछले दिनों ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्रीज में 2 दवाओं के अमानक मिलने के मामले में पशुपालन विभाग ने कार्रवाई तो की है लेकिन यह कार्रवाई कम और खानापूर्ति अधिक नजर आ रही है.

कंपनियों पर महज 5 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. वहीं, केवल एक शर्त रखी गई है कि बची हुई दवाईयों को कम्पनी को वापस लेना होगा और नए सिरे से दवाईयों की आपूर्ति करनी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दरअसल दवाईयों के अमानक होने का पता तब चला जब दौसा और सिरोही के ड्रग्स अधिकारियों द्वारा लिए गए सेंपल लैबोरेट्री जांच में अमानक पाए गए. सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपालन विभाग ने जिलों में इन दवाइयों की सप्लाई करीब ढाई माह पूर्व की थी जबकि अब इन दवाइयों के स्टॉक ज्यादातर जिलों में पशुओं पर उपयोग किए जा चुके हैं. बहुत कम मात्रा में दवाइयां बची हुई हैं.

ऐसे मिली दवाइयों में गड़बड़ी
मिनिल लैबोरेट्रीज, जम्मू की दवाई का एक बैच मिला अमानक
मिलोक्सीकैम पैरासिटामोल सेराटियोपेप्टाइडेज बोलस दवा मिली अमानक
एनालजेसिक, एंटीपायरेटिक दवा पशुओं में दर्द, बुखार, सूजन में आती है उपयोग
दवा के सैम्पल की सिरोही ड्रग अधिकारी द्वारा कराई जांच में मिली गड़बड़ी
मेलोक्सीकैम की 100 एमजी के बजाय 99.79 एमजी मात्रा जांच में मिली
पैरासिटामोल की मात्रा 2000 एमजी के बजय 1970 एमजी पाई गई
इसी तरह ग्रैम्पस लैबोरेट्रीज नाहन, हिमाचल प्रदेश के सैम्पल मिले अमानक
दवा प्रोविडिन आयोडीन मेट्रोनाइडेजोल पाई गई अमानक
यह दवाई पशुओं के यूट्रस में डाली जाती है इन्फेक्शन दूर करने के लिए
दौसा में ड्रग अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में दवा अमानक पाई गई
प्रोविडिन आयोडिन 0.5 प्रतिशत के बजाय 0.2265 प्रतिशत पाई गई
मेटोनाइडेजोल 1 प्रतिशत के बजाय 1.02 प्रतिशत पाई गई

कंपनियों पर सख्ती नहीं, हर साल सामने आ रहे मामले
इस पूरे मामले में कम्पनियों के एक-एक बैच अमानक पाए गए हैं. दवाईयों की अमानक आपूर्ति मिलने पर पशुपालन विभाग ने कागजी खानापूर्ति कर ली है लेकिन अभी भी कम्पनियों पर सख्त कार्रवाई कर संदेश देने की कोशिश नहीं की गई है.

पशुपालन विभाग के कार्यवाहक निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीणा ने बताया कि हमने कम्पनियों पर कार्रवाई कर दी है. कम्पनियों पर 5 फीसदी जुर्माना लगेगा. साथ ही दवाइयों की नई खेप की आपूर्ति करनी होगी. निदेशालय ने जिलों के संयुक्त निदेशकों को दवाइयां ड्रग स्टोर भिजवाए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद कम्पनी इन दवाइयों को वापस लेकर नई दवाइयों की आपूर्ति करेगी.

कंपनियों पर कार्रवाई की खाना पूर्ति क्यों ?
पशुपालन विभाग ने कार्रवाई के नाम पर दोनों कम्पनियों को लैटर लिखा
7 नवंबर 2025 के लैटर में कहा, दवाइयों के अमानक बैच को वापस मंगवाएं
इनके स्थान पर फ्रेश दवाइयों की आपूर्ति की जाए
परचेज ऑर्डर वैल्यू का 5 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा
लेकिन दोनों कंपनियों पर विभाग ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की
न ही धोखाधड़ी की कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई
जुर्माना मात्र 5 प्रतिशत लगाया, जो कि अपेक्षाकृत बहुत कम
रोचक यह कि लगभग हर साल ही कुछ दवाएं मिलती हैं अमानक
विभाग कंपनियों पर सख्त कार्रवाई कर संदेश दे तो सुधर सकते हैं हालात

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news