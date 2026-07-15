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राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे! एक मंच पर जुटे पूर्व और वर्तमान विधायक, बना ऐतिहासिक पल

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर पहली बार अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई. उद्घाटन समारोह में पूर्व और वर्तमान विधायक एक मंच पर आए. लोकतांत्रिक परंपराओं, जनसेवा, महत्वपूर्ण कानूनों और विधानसभा के गौरवशाली सफर पर चर्चा हुई. वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 15, 2026, 03:16 PM|Updated: Jul 15, 2026, 03:16 PM
राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे! एक मंच पर जुटे पूर्व और वर्तमान विधायक, बना ऐतिहासिक पल
Image Credit: राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Amrit Mahotsav Rajasthan Vidhan Sabha: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को पहली बार अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. इस ऐतिहासिक आयोजन में पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक के पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि एक ही मंच पर नजर आए. सात दशक से भी ज्यादा लंबे लोकतांत्रिक सफर के गवाह रहे नेताओं ने विधानसभा की परंपराओं, लोकतंत्र में आए बदलाव, जनता के भरोसे और आने वाले समय की चुनौतियों पर अपने अनुभव साझा किए. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि रहे, जबकि समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी विधायकों ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया.

विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को किया गया याद
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान विधानसभा की लोकतांत्रिक यात्रा 29 मार्च 1952 को जयपुर के टाउन हॉल से शुरू हुई थी. उस समय पहली विधानसभा में 160 सदस्य थे. बाद में वर्ष 1956 में यह संख्या बढ़कर 190 हुई और 1970 में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 हो गई. उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में विधानसभा ने प्रदेश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाई है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

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जनसेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश
वासुदेव देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ संवाद और सकारात्मक सहयोग बना रहेगा. उन्होंने वरिष्ठ विधायकों के अनुभव और युवा विधायकों के उत्साह को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने नए जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाएं तथा सदन की गरिमा बनाए रखें.

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का दृश्य

वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का हुआ सम्मान
अमृत महोत्सव के तहत छह या उससे अधिक बार विधानसभा के लिए चुने गए वरिष्ठ विधायकों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व उपाध्यक्षों का विशेष सम्मान किया जा रहा है. विधानसभा सचिवालय की ओर से वर्षभर चार बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें राजस्थान के 23 ऐतिहासिक कानूनों, सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसलों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं, सदन की गरिमा, जनता के विश्वास को मजबूत करने के उपायों, विधानसभा के डिजिटल बदलाव और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा होगी.

75 साल में विधानसभा ने तय किया लंबा सफर
राजस्थान विधानसभा का 75 वर्षों का सफर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का गवाह रहा है. इस दौरान प्रदेश को 38 राज्यपाल, 12 मुख्यमंत्री, 18 विधानसभा अध्यक्ष, 19 उपाध्यक्ष, 19 सरकारी मुख्य सचेतक, 13 सरकारी उप मुख्य सचेतक और 16 नेता प्रतिपक्ष मिले. विधानसभा से जुड़े कई नेताओं ने आगे चलकर लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों तक पहुंचकर राजस्थान का नाम रोशन किया.

समय के साथ बढ़ती गई विधानसभा की सदस्य संख्या
राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या भी समय-समय पर बढ़ती रही. वर्ष 1952 में विधानसभा में 160 सदस्य थे. इसके बाद 1957 और 1962 में यह संख्या 176 रही. वर्ष 1967 और 1972 में विधानसभा में 184 सदस्य चुने गए. वहीं 1977 से लेकर आज तक राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य लगातार चुने जा रहे हैं.

विधानसभा को देश की सबसे बेहतर विधानसभा बनाने का आह्वान
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने संबोधन में संविधान और लोकतंत्र की ताकत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह केवल विधानसभा के 75 साल पूरे होने का उत्सव नहीं है, बल्कि जनसेवा और जनहित के लिए बने कानूनों का भी सम्मान है. उन्होंने कहा कि संविधान की वजह से एक दलित समाज का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद तक पहुंच सका, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला मुख्यमंत्री और महिला नेता प्रतिपक्ष जैसे उदाहरणों का भी उल्लेख किया.

टीकाराम जूली ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई), पंचायती राज और स्ट्रीट वेंडर्स जैसे कई महत्वपूर्ण कानून सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने पारित किए थे, जिन्हें बाद में पूरे देश में लागू किया गया. उन्होंने विधानसभा की बैठकों में लगातार आई कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि शुरुआती वर्षों में पांच साल के कार्यकाल के दौरान 306 बैठकें हुई थीं और लगभग 1663 घंटे तक सदन चला था, जबकि 15वीं विधानसभा में बैठकों की संख्या घटकर करीब 147 दिन रह गई. उन्होंने कहा कि कई बार विधेयक हंगामे के बीच पारित हो जाते हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त चर्चा का अवसर नहीं मिल पाता. उन्होंने सभी विधायकों से तथ्यों और तर्कों के आधार पर सदन में अपनी बात रखने तथा राजस्थान विधानसभा को देश की सबसे उत्कृष्ट विधानसभा बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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