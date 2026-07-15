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राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, आज से शुरू होगा ऐतिहासिक अमृत महोत्सव, ओम बिरला करेंगे शुभारंभ

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर 15 जुलाई से एक साल तक 'विधानसभा अमृत महोत्सव' मनाया जाएगा. उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे. पूरे वर्ष लोकतंत्र, संविधान, संसदीय परंपराओं और विधानसभा की गौरवशाली यात्रा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byBabulal Dhayal
Published: Jul 15, 2026, 07:57 AM|Updated: Jul 15, 2026, 07:57 AM
राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, आज से शुरू होगा ऐतिहासिक अमृत महोत्सव, ओम बिरला करेंगे शुभारंभ
Image Credit: राजस्थान विधानसभा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा अपने गठन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 15 जुलाई से एक वर्ष तक चलने वाले ‘विधानसभा अमृत महोत्सव’ का आयोजन करेगी. इस विशेष आयोजन के माध्यम से विधानसभा की गौरवशाली यात्रा, लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए याद किया जाएगा. साथ ही नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधानसभा की भूमिका से परिचित कराने का भी प्रयास किया जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव का शुभारंभ 15 जुलाई को होगा. उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं, एक वर्ष तक चलने वाले इस आयोजन का समापन समारोह उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की प्रस्तावित उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा.

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पूर्व और वर्तमान विधायकों को मिलेगा आमंत्रण

अमृत महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राजस्थान विधानसभा की पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान तक के सभी पूर्व और मौजूदा विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा. इस अवसर पर वरिष्ठ विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व उपाध्यक्षों का सम्मान भी किया जाएगा. यह कार्यक्रम विधानसभा की संसदीय विरासत को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं पर होंगे विशेष कार्यक्रम

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पूरे वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोकतंत्र की विकास यात्रा, संसदीय अनुभव, विधायी चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी. इन आयोजनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना तथा नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच संसदीय व्यवस्था की बेहतर समझ विकसित करना है.

चार प्रमुख आयोजनों की होगी श्रृंखला

अमृत महोत्सव के तहत पूरे वर्ष में चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें संसदीय मामलों और संविधान के विशेषज्ञ विशेष सत्रों को संबोधित करेंगे. इन सत्रों में लोकतंत्र की मजबूती, विधायी प्रक्रिया, संविधान के मूल सिद्धांतों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा.

नई पीढ़ी तक पहुंचेगी लोकतांत्रिक विरासत

विधानसभा प्रशासन का मानना है कि यह अमृत महोत्सव केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का व्यापक अभियान होगा. कार्यक्रमों के दौरान राजस्थान विधानसभा के 75 वर्षों की उपलब्धियों, ऐतिहासिक निर्णयों और समय के साथ बदलती संसदीय कार्यप्रणाली को भी प्रदर्शित किया जाएगा. इसके साथ ही डिजिटल विधानसभा और आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग पर भी विशेष फोकस रहेगा.

लोकतांत्रिक इतिहास का बनेगा अहम अध्याय

राजस्थान विधानसभा का यह अमृत महोत्सव प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. पूरे वर्ष चलने वाले इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों और नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखने को मिलेगी. इसके माध्यम से विधानसभा की 75 वर्षों की यात्रा को सम्मान देने के साथ लोकतंत्र की मजबूत परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया जाएगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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