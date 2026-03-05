राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी नोकझोंक, हुए आमने-सामने

Rajasthan Vidhan sabha: राजस्थान विधानसभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सभापति के बीच हुए विवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं.
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सभापति के बीच हुए विवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं.
विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि चर्चा के दौरान वह सभापति के तौर पर आसन पर बैठे हुए थे और उन्हें अध्यक्ष का आदेश था कि कोई भी सदस्य 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोले. हरि मोहन शर्मा जब बोल रहे थे और उनका समय समाप्त होने लगा तो उन्होंने उन्हें आगाह किया.
सदन में बदतमीजी हुई शुरू
इसी दौरान डोटासरा ने सदन में बदतमीजी शुरू कर दी. डोटासरा का स्वभाव पहले से ही ऐसा रहा है. उन्होंने कहा कि डोटासरा पहले भी सदन से निलंबित रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने असामाजिक तत्व की तरह बात की. उन्होंने कहा कि डोटासरा यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस में उनके अलावा कोई नेता नहीं है.
मंत्री अविनाश गहलोत ने भी डोटासरा के व्यवहार की निंदा की. उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वह निंदनीय है. आसन को चुनौती देने का काम पहले भी उनकी ओर से किया गया है.
डोटासरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन में हंगामा चाहती है और पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है और डोटासरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
मंत्री मदन दिलावर ने भी डोटासरा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा का व्यवहार निम्न स्तर का था और आसन के साथ उनका आचरण निंदनीय है. दिलावर ने कहा कि इस तरह का व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, कांग्रेस के घटिया से घटिया व्यक्ति का नाम गोविंद सिंह डोटासरा हो सकता है.
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा
वहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे मामले को लेकर कहा कि सदन में बिल पर चर्चा चल रही थी और बिल पर बोलना विपक्ष का अधिकार है. इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती. उन्होंने कहा कि हरिमोहन शर्मा जब बोल रहे थे तब केवल 5-7 मिनट ही हुए थे, जबकि गोपाल शर्मा को काफी देर तक बोलने दिया गया. डोटासरा ने कहा कि जब हरि मोहन शर्मा के बोलने पर घंटी बजाई गई तो उन्होंने कहा कि घंटी मत बजाइए, बोलना उनका अधिकार है.
डोटासरा ने लगाया आरोप
डोटासरा ने आरोप लगाया कि उस समय सभापति संदीप शर्मा का आचरण अमर्यादित था. इसके बाद कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी की. उन्होंने बताया कि बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बुलाकर कहा है कि वह पूरे मामले का वीडियो देखेंगे और उसके बाद व्यवस्था देंगे.
डोटासरा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने न्याय करने का आश्वासन दिया है और विपक्ष का बिल पर बोलने का अधिकार हमारी परंपरा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि संदीप शर्मा का आचरण सही नहीं था.
