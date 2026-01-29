विधानसभा में गूंजा जयपुर के VIP क्षेत्र में लेपर्ड मूवमेंट का मुद्दा, सड़कों के मुद्दे पर शोरगुल, टोंक में अवैध हुक्का बार का उठा मामला

Jaipur News: विधानसभा में प्रश्न कल के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई बार नोक-झोंक हुई, जिससे सदन में शोरगुल हुआ. टोंक जिले में हुक्काबार के सवाल से हंगामे की स्थिति बनी, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने मध्यस्ता कर शांत किया. इसके बाद प्रदेश की सड़कों के मुद्दे पर पक्ष - विपक्ष में जम कर नोकझोंक हुई. इनके अलावा प्रश्नकाल में जयपुर शहर के रिहायशी क्षेत्र में लेपर्ड मूवमेंट, संभाग मुख्यालय पर अधिवक्ता के लिए चेम्बर. वहीं, सदन में ई - कॉमर्स / ऑनलाइन व्यापार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर भी सवाल जवाब हुए. प्रदेश में थैलीसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के देय सहायता को लेकर आए सवाल का पूरा जवाब नहीं आने पर स्थगित किया गया.

लेपर्ड के मूवमेंट से जुड़ा सवाल

प्रश्नकाल में विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर शहर में रिहायशी क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट से जुड़ा सवाल किया कि वन्य जानवरों के मूवमेंट को देखने के लिए एकल हेल्प लाइन नहीं है, क्या राजस्थान में भी महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी ब्रेकर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखती हैं ?

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वन मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि वन्य जीव संबंधी समस्याओं को विभाग को सूचित करने के लिए 1926 का काम प्रगति पर है, जिसे एक माह में शुरू कर दिया जाएगा. वन मंत्री ने माना कि वन्य जीव और आमजन के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है. महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में किस तरह की योजना है, उसे पर वन विभाग परीक्षण करती इस प्रकार की कोई SOP बनाकर लागू करने का प्रयास करेंगे.

बीजेपी राज से ज्यादा कांग्रेस राज में नशाखोरी

विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायक रामसहाय वर्मा ने टोंक जिले में संचालित अवैध हुक्का बार का मुद्दा उठाया. वर्मा ने सवाल किया कि वर्ष 2023 से 2025 तक कितने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की गई ? इस पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया कि अवैध रूप से इस तरह काम वालों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी. मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि साल 2022 में 55326 मामले थे, उस हुक्का बार और अवैध गति विधियां चरम पर थी, भजनलाल सरकार आने के बाद 2024 और 25 में कब 12598 मामले आए. भाजपा शासन काल में नशाखोरी के मामले घट गए हैं.

इस बीच उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने क्या सरकार पूरे राजस्थान में नशाखोरी पर कार्रवाई करने की मंशा रखती है. इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सवाल उठाया कि सवाल टोंक जिले से जुड़ा है कृपया उससे संबंधित सवाल ही पूछे.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा नेता प्रतिपक्ष पूरे प्रदेश के बारे में पूछ सकते हैं. देवनानी ने कहा कि हुक्का बार समस्या पूरे प्रदेश की है, इसे रोकने के प्रयत्न करना चाहिए. इस पर बेढम ने कहा कि सरकार ने पूरे राजस्थान में से नशा खत्म हो उसको लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है.

सड़क पर सदन हंगामा

प्रश्नकाल में पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नॉन पेंचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों से जुड़ा सवाल विधायक चेतन पटेल ने उठाया और कहा कि घोषणा की पालना नहीं करने पर कौन जिम्मेदार है ? इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी पिछली सरकार में सड़कों की तुलना इस सरकार से करने लगी. इसके बाद सदन में हंगामा की स्थिति बन गई.

पक्ष-विपक्ष के सदस्य आमने सामने हो गए. हंगामे की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने व्यवस्था दी कि जिसका प्रश्न है उसका उत्तर आने दे. विधायक रामकेश मीणा ने कहा हम केवल का जवाब पूछना चाह रहे हैं. रामकेश मीणा ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया तो दीया कुमारी ने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं. आपने यह कैसे समझ लिया कि पूर्ववर्ती सरकार कुछ काम नहीं किया. दीया कुमारी ने 5 साल बनाम 2 साल में बनी सड़कों की जानकारी सदन में रखी.

उन्होंने कहा कि गत सरकार ने 5 साल में 12300 करोड़ का खर्च किया गया, जबकि भजनलाल सरकार ने 8000 करोड़ से ज्यादा व्यय किया जा चुका है. पूर्ववर्ती सरकार ने भाजपा के विधायकों की अनुशंसा पर सड़के स्वीकृत नहीं की थी. भजनलाल सरकार ने बिना भेदभाव के अनुशंसा प्राप्त करने के प्रयास किया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा हर सरकार से अपेक्षा है वह ईमानदारी से काम करें.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने किया सवाल

बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के सर्वे को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सवाल लगाया. भाटी ने आपत्ति करते हुए कहा कि सवाल का आधा जवाब हिंदी में, आधा जवाब अंग्रेजी में है. सवाल का जवाब हिंदी में ही प्रेषित किया जाए ऐसी आशा है. इसके बाद भाटी ने कहा कि बाड़मेर में स्वेच्छा से कितने परिवारों को और जबरदस्ती से कितने परिवारों को इस योजना से पृथक किया गया, जिसके जवाब में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा बाड़मेर जिले में किसी को गिव उप अभियान में जबरदस्ती नहीं हटाया गया. बाड़मेर जिले से 1 लाख 56 हजार 654 परिवारों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है. शिव विधानसभा से 43 हजार 82 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत छोड़ा. शिव क्षेत्र में 1425 एप्लीकेशन बाड़मेर में 4997 एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई भी खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगा, यह मुख्यमंत्री का ध्येय है.

विधायक रविंद्र भाटी ने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी का मापदंड भी अपनाए जाएं, इस पर मंत्री ने कहा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो गेहूं मिलता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है. लाभार्थियों को केंद्र की योजना के अनुसार, 5 किलो गेहूं मिलता है, मुख्यमंत्री संकल्प पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपये में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं.

सवाल हुआ स्थगित

प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों को देय सहायता से जुड़े सवाल को स्थगित कर दिया गया. विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर का सवाल था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सवाल दो विभागों से जुड़ा हुआ था. एक विभाग से तो जवाब आ गया, लेकिन दूसरे से नहीं आया. दूसरे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से इस सवाल का जवाब आने के बाद में शामिल किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-