SIR, मनरेगा और डिस्टर्ब एरिया बिल… जानें विधानसभा सत्र के पहले दिन क्यों हुआ हंगामा?

Rajasthan Vidhan Sabha Session: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई. पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में विपक्षी विधायकों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया. इसके बाद बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने कहा कि मनरेगा को लेकर पार्टी का विरोध आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने मनरेगा में किए गए नए बदलावों को गरीब और मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ बताया.

सरकार पर लगाया आरोप

रफीक खान ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मनरेगा का आर्थिक बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है. उनका कहना था कि कांग्रेस जनता की आवाज को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह मजबूती से उठाती रहेगी. उन्होंने बजट घोषणाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीते दो सालों में की गई कई घोषणाएं अब तक जमीन पर नजर नहीं आ रही हैं.

SIR में नाम हचाने के ऊपर भी नाराजगी

SIR से नाम हटाने के मामले पर भी रफीक खान ने नाराजगी जताई. उन्होंने विशेष गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई. उनका कहना था कि हर विधानसभा क्षेत्र से 15 हजार आवेदन लिए गए, लेकिन शिकायतें मिलने के बावजूद निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और निष्पक्षता को लेकर संदेह जताया.

बढ़ते आरोपों पर सरकार को घेरा

प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा. आरोप लगाया कि अपराध के आंकड़े कम दिखाने के लिए एफआईआर और मुकदमे दर्ज करने से बचा जा रहा है. उन्होंने कहा कि हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे जनता का सरकार पर भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है. न्याय मिलने को लेकर लोगों में आशंका बढ़ रही है.

डिस्टर्ब एरिया बिल पर कड़ी आपत्ति

डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर भी रफीक खान ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने सवाल किया कि आखिर डिस्टर्ब कौन है और क्या चीज डिस्टर्ब हो रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह साफ नहीं है कि फोन डिस्टर्ब हो रहा है या जनता को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि पहले मौजूदा कानूनों से ही कानून व्यवस्था संभाली जाती रही है.

पिछले 35 सालों में नहीं पड़ी जरूरत - खान

रफीक खान ने कहा कि भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इस तरह के बिल की जरूरत नहीं पड़ी. पिछले 35 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब एरिया बिल लाने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री की अक्षमता के कारण ऐसे कानून लाए जा रहे हैं, जो सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं.

राज्यपाल ने सदन को किया संबोधित

इससे पहले 16वीं विधानसभा का पांचवां सत्र बुधवार से शुरू हुआ. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सदन को संबोधित किया, जिसके बाद शोक प्रस्ताव रखा गया. राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर रखी गई. साथ ही पिछले सत्र में पारित उन विषयों का विवरण भी रखा गया, जिन्हें राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है. सदन की मेज पर राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 और राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 भी रखे गए. इसके अलावा शिवराज पाटिल, स्वराज कौशल, रवि नायक, डीडी लापांग, बिस्वा बंधु सेन, रामेश्वर लाल डूडी सहित अन्य दिवंगत जनप्रतिनिधियों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई.

