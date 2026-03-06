राजस्थान विधानसभा में गूंजा दरी-पट्टी घोटाला, मंत्री दिलावर ने डेगाना के तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को किया सस्पेंड

Rajasthan News: भजनलाल सरकार गहलोत राज में हुए कथित घोटालों की परतें उधेड़ने में जुटी है. आज विधायक अजय किलक ने गहलोत सरकार के दौरान डेगाना में दरी पट्टी की खरीद में घोटाले के आरोप लगाए तो मंत्री मदन दिलावर ने सदन में आरोपी तत्कालीन शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की.

मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस राज के दौरान नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से स्कूलों के लिए दरी पट्टी खरीद में हुईं गड़बड़ी की जांच होगी. उन्होंने डेगाना के तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए.

भ्रष्टाचार की बू

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिलावर ने कहा कि दरी पट्टी खरीद में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसकी जांच होगी. जांच प्रभावित न हो इसके लिए सस्पेंड की कार्यवाही की जा रही है.

प्रश्नकाल के दौरान सवाल लगाने वाले भाजपा विधायक गैर हाजिर मिले तो स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज हो गए. दरअसल नदबई विधायक जगत सिंह ने सवाल लगाया, लेकिन सवाल की जब बारी आई तो जगत सिंह सदन से नदारद थे. उन्होंने नदबई में चंबल धौलपुर-भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना से गांवों तक पानी पहुंचाने की समय सीमा के बारे में सवाल पूछा था. स्पीकर ने जगत सिंह का नाम पूकारा लेकिन वे मौजूद नहीं थे. इस पर स्पीकर वासूदेव देवनानी ने कहा कि सवाल लगाकर सदन से गैर हाजिर रहना उचित नहीं है. कल भी इसी तरह का वाकया पेश आया था.

डिजिटल लाइब्रेरी

इससे पहले डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के बीच तीखी नोकझोंक हुई. दोनों एक दूसरे पर जमकर भड़के. डिजिटल लाइब्रेरी पर मिले मंत्री के जवाब से नाराज उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि शिक्षा मंत्रीजी, आप पद छोड़ दो. आपको कुछ भी पता नहीं है.

इस पर मंत्री दिलावर ने कहा कि आप पढ़कर आया करो. ये डिजिटल पुस्तकालय है, आधुनिक पुस्तकालय नहीं है. इस पर कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पर गुमराह करने के आरोप लगाए.

विपक्ष सत्तापक्ष पर आक्रामक दिखा

सामााजिक सुरक्षा पेंशन के आंकडो में 2023 से लेकर अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं होने के मामले में भी विपक्ष सत्तापक्ष पर आक्रामक दिखा. उपनेता प्रातिपक्ष रामकेश मीणा ने मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब पर सवाल उठाए. रामकेश मीणा ने कहा कि मंत्री मायावी आंकडे देकर गुमराह कर रहे हैं तो मंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज किया.

विधानसभा के बजट सत्र में अब गिनती के दिन है. पक्ष-विपक्ष के बीच जनहित से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस हो रही है. सरकार विपक्ष की फूट का फायदा उठाने की कोशिश में है तो विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरकर पंचायत ओर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करने में जुटा है. राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-