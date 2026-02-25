Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विधानसभा में गूंजा गहलोत बनाम गहलोत का मुद्दा, BJP मंत्री अविनाश ने दिया बड़ा बयान

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरि मोहन शर्मा ने गहलोत बनाम गहलोत का मामला उठाया. इसको लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने बड़ा बयान दिया.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu Sharma
Published:Feb 25, 2026, 04:05 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 04:05 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम

राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट
9 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट

राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसानों को कब मिलेगा तोहफा? जानें क्या है PM सम्मान निधि पर नया अपडेट
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसानों को कब मिलेगा तोहफा? जानें क्या है PM सम्मान निधि पर नया अपडेट

विधानसभा में गूंजा गहलोत बनाम गहलोत का मुद्दा, BJP मंत्री अविनाश ने दिया बड़ा बयान

Rajasthan News: विधानसभा में शून्यकाल कांग्रेस विधायक हरि मोहन शर्मा ने गहलोत बनाम गहलोत का मामला उठाया. जवाब में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि यह छोटा गहलोत भी आश्वासन देता है कि एक महीने की पेंशन के अलावा कुछ भी बकाया नहीं रहेगा.

दरअसल शून्य काल में पर्ची के माध्यम से बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला उठाया. हरिमोहन ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम गारंटी कानून बनाने का कार्य किया.

कांग्रेस विधायक हरि मोहन शर्मा ने कहा...
कानून के अनुसार, दिव्यांगों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी गई. इसके बाद विकलांगों को 10 और 5% के हिसाब से कुल 15% बढ़ोतरी मिलने की बात कही गई. हरिओम ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि विभाग ने चार महीने से 91 लाख लोगों को 1000 की पेंशन नहीं दी. विधानसभा सत्र चल रहा था तब उन्हें पेंशन दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चार महीने तक पेंशन नहीं दी

हरिमोहन शर्मा ने कहा कि एक गहलोत यह है, जिनके पास चार्ज हैं. एक गहलोत वह थे, जो आने वाले समय में गरीबों को किस तरह राहत मिल सकती है, इसको लेकर सोचा. दूसरे गहलोत की सोच देखो यह चार महीने तक पेंशन ही नहीं दी. पेंशन के 1000 रुपये में बढ़ोतरी होकर अब तक 1400 पेंशन मिल रही होती. मानवीय दृष्टिकोण अपना कर सरकार पेंशन दें.

मंत्री अविनाश गहलोत ने दिया जवाब
इसके जवाब में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आपने चुनाव में जान जाते-जाते वक्त मिनिमम गारंटी कानून बनाया. हमारी भजन लाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़कर 1150 रुपये की, उसके बाद 1250 रुपए और अभी ₹50 और बढ़कर ₹1300 दे रहे हैं.

4 महीने पेंशन की बात बिल्कुल गलत

अविनाश गहलोत ने कहा कि 4 महीने पेंशन की बात बिल्कुल गलत है. उन्होंने हरिमोहन शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि यह छोटा गहलोत भी आपको आश्वस्त करता है कि सिर्फ एक महीने को छोड़कर बाकी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा चुकी है. 91 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं. हमने 2 साल में 10.30 लाख लोगों की पेंशन बढ़ाई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news