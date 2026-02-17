Zee Rajasthan
गाय को राज्य माता के दर्जे पर विधानसभा में भारी हंगामा, मंत्री के जवाब से बालमुकुंदाचार्य नहीं दिखे संतुष्ट

Rajasthan News: विधानसभा में गाय को राज्य माता का दर्जा न देने के मंत्री के जवाब पर भारी हंगामा हुआ. विपक्ष के पोस्टर लहराने और डोटासरा-गोपाल शर्मा के बीच हाथापाई की नौबत आने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी.
 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Babulal Dhayal
Published: Feb 17, 2026, 12:54 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 12:54 PM IST

गाय को राज्य माता के दर्जे पर विधानसभा में भारी हंगामा, मंत्री के जवाब से बालमुकुंदाचार्य नहीं दिखे संतुष्ट

Bal Mukund Acharya: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज उस वक्त अखाड़े जैसा माहौल बन गया, जब गाय को राज्य माता का दर्जा देने और गोकशी के मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा हुआ. हालात इतने बिगड़ गए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने-सामने आ गए और हाथापाई तक की नौबत आ गई.

राज्य माता के दर्जे पर मंत्री का दोटूक जवाब
विवाद की शुरुआत तब हुई जब भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने सरकार से पूछा कि क्या गाय को 'राज्य माता' का दर्जा देने का कोई विचार है?

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में गाय को राज्य माता का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. इस जवाब से न केवल विपक्ष, बल्कि खुद सत्ता पक्ष के विधायक बालमुकुंदाचार्य भी असंतुष्ट दिखे. उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही गोकशी की घटनाओं का जिक्र करते हुए गौहत्या रोकने की मांग दोहराई.

पोस्टर वार और तीखी नोकझोंक
विपक्ष (कांग्रेस) ने इस मुद्दे को लपकते हुए सरकार को घेरा. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि जयपुर में हुई गौहत्या की घटना में भाजपा कार्यकर्ता का नाम आया है और सरकार उसे बचा रही है. इसी दौरान विपक्ष के सदस्यों ने गोवध से जुड़े पोस्टर लहराना शुरू कर दिया. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, "आप पहले से प्लानिंग करके आए थे, सदन में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

हाथापाई की स्थिति और स्थगन
हंगामा उस वक्त चरम पर पहुँच गया जब भाजपा विधायक गोपाल शर्मा तैश में आकर विपक्ष की बेंचों की तरफ बढ़ गए. गोविंद सिंह डोटासरा और गोपाल शर्मा के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसे देख संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बीच-बचाव किया. सदन की गरिमा गिरते देख और बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने के लिए स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

साइबर ठगी का हब बना राजस्थान- रविन्द्र भाटी
राजस्थान विधानसभा में आज रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और पश्चिमी राजस्थान में गौचर भूमि आवंटन का मुद्दा उठाया. भाटी ने कहा कि 'राजस्थान आज देश में साइबर ठगी के मामलों में पहले स्थान पर है. यह लाखों परिवारों की टूटी हुई उम्मीदों का हिसाब है.' भाटी के अनुसार, जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच 1923 करोड़ रुपये का नुकसान साइबर ठगी के माध्यम से हुआ. भाटी ने दावा किया कि हर रोज़ लगभग 400 लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं.

भाटी ने कहा कि जब कोई आम व्यक्ति- मजदूर, किसान, महिला या छोटा कर्मचारी-अपनी जीवनभर की बचत गंवाकर थाने पहुंचता है, तो उसे कहा जाता है कि “साइबर थाने में जाओ.' साइबर थाना कहता है कि 'यह सामान्य थाना देखेगा.'

इस तरह पीड़ित को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भटकाया जाता है- मानो वह इंसान नहीं, एक फुटबॉल हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

