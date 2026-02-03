राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा, दो बार स्थगित हुई कार्यवाही

Rajasthan Vidhan Sabha Session: विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर शोरगुल और हंगामा हुआ. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी. विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधायक श्रीचंद कृपलानी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा की और कहा कि भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री न पहले थे, न हैं और न भविष्य में होंगे.

इसके बाद कृपलानी ने लोकसभा में राहुल गांधी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर की रूलिंग के बाद भी बोलते रहे. कांग्रेस को अपने नेता को समझाना चाहिए. कृपलानी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एतराज करते हुए कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम विधानसभा में नहीं लिया जा सकता.

उन्होंने मांग की है कि कृपलानी की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए. इस पर सभापति फूल सिंह मीणा ने टिप्पणी हटाने के लिए कहा. इसके बाद सदन में तीखी बहस शुरू हो गई. कृपलानी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष संसद में देश विरोधी बातें कर रहे थे, जबकि यहां कम से कम वैसा नहीं बोल रहे हैं. इस पर टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी और राजनाथ सिंह जैसे नेता भी बोलते हैं, तो क्या उनके बारे में कहा गया गलत है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके नेता हैं और वह अच्छा बोलते हैं या नहीं, यह मुद्दा यहां नहीं है, बल्कि टिप्पणी को कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए. जूली ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और आप लोग उनकी बात सुनने की क्षमता नहीं रखते. उन्होंने कृपलानी से मर्यादा में रहकर राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने की नसीहत दी.

विवाद के बीच कृपलानी ने कहा कि जब गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लिए टिप्पणी की थी, तब विपक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई. इस पर विपक्ष ने और अधिक विरोध दर्ज कराया. कांग्रेसी सदस्य खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे, जिससे सदन का माहौल और गर्म हो गया. हंगामे के बीच मंत्री अविनाश गहलोत भी चर्चा में कूद पड़े.

उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति विपक्ष के नेता हैं. उन्होंने राहुल गांधी को डरपोक बताते हुए कहा कि वे भ्रामक तथ्य पेश करते हैं और जिस किताब का अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में बयान देते हैं. मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ेगी.

कार्यवाही 15-15 मिनट के लिए दो बार स्थगित

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी. लगातार हंगामे और नारेबाजी के चलते सभापति फूल सिंह मीणा ने विधानसभा की कार्यवाही पहले 15 मिनट के लिए 4:39 बजे तक स्थगित किया. 15 मिनट बाद फिर से सभापति ने दुबारा 15 मिनट 4:54 बजे के लिए स्थगित की. इसके बाद फिर विधानसभा की कार्यवाही शरू हुई, लेकिन इस बीच विपक्ष की नारे बाजी जारी रही. विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी चर्चा जारी रखी.

